Вендел: «Я остаюсь в «Зените». Не собираюсь уходить»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вендел Футбол

Вендел заявил о намерении остаться в «Зените».

«Я остаюсь в «Зените», не собираюсь уходить», – заявил бразилец, контракт которого с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года из лиссабонского «Спортинга». С тех пор он четырежды становился чемпионом России.

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53 комментария
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А зачем ему уходить? В РПЛ даже покурив и бахнув пивка, при желании он будет лучшим игроком любого матча, при этом за неплохую зарплату. Кайф же.
+38
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+35
Ну а че нет, здесь он звезда, бабок по прессу, титулы завоевывает, зачем что то менять, мне кажется для бразильцев это важнее, чем играть допустим в лч за меньшие деньги
+17
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+14
Я остаюсь, я буду здесь жить!!!!
+17
-3
+14
Кто-то в 2020 году покупал Вендела за 20,3 млн евро, а кто-то в 2019 году покупал Максимилиана Филиппа за 20 млн., и Тилля за 18 млн.

Но мы будем читать о щедрости Газпрома, и как Вендел не играет потому что не хочет, а кто разрывал РПЛ, как Филипп и Гуус.
+14
-4
+10
Во второй половине чемпионата Вендел разочаровал. Если от Клаудиньо исходила острота и какие-то нестандартные решения, то Вендел почти ничем не запомнился .
Жаль будет если Клауд уйдёт. Его в этом сезоне сильно недооценивают болельщики Зенита, постоянно читаю претензии к его якобы низкой мотивации или лени, хотя если посмотреть футбол глазами, то видно насколько парень переживает за результат и сколько он делает для команды. Хотя его постоянно лупили по ногам, провоцировали, выводили из себя и т. д.
+11
-3
+8
Ответ Antonio Gaudi
Во второй половине чемпионата Вендел разочаровал. Если от Клаудиньо исходила острота и какие-то нестандартные решения, то Вендел почти ничем не запомнился . Жаль будет если Клауд уйдёт. Его в этом сезоне сильно недооценивают болельщики Зенита, постоянно читаю претензии к его якобы низкой мотивации или лени, хотя если посмотреть футбол глазами, то видно насколько парень переживает за результат и сколько он делает для команды. Хотя его постоянно лупили по ногам, провоцировали, выводили из себя и т. д.
Писать о просмотре футбола глазами и отсутствии лени, но писать про то, что Вендел разочаровал? Серьезно? Вендел даже пешком был лучшим игроком центра поля всей лиги, даже весной.
+8
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+5
По его игре, впечатление иное. Играть он может много лучше.
+5
-1
+4
Ответ tankist231
Ну а че нет, здесь он звезда, бабок по прессу, титулы завоевывает, зачем что то менять, мне кажется для бразильцев это важнее, чем играть допустим в лч за меньшие деньги
Бразильцы многие вышли из трущоб, для них обеспечение семьи до конца жизни важнее, чем играть в ЛЧ в других клубах за меньшие деньги
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масква плачет второй день
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Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален модератором
Ну на вершине то Зенит! А вы продолжаете смотреть ему в ### шестой сезон подряд.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
У идущих в спартак какие амбиции? 5 - 10 место, именно за этим они приезжают?
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Как болельщик Зенита-могу только приветствовать это решение.Зачем искать добра от добра,как игроку,так и клубу?
Хотелось бы только,чтобы Вендел всё же вернулся хотя бы на свой уровень годичной лавности,ибо по весне был сам не свой,проснулся только к последним турам.
А то,что это решение верное-говорят адовые страдания на ветке сосьос КБ и КС,которые всю ветку слезами оросили🤣
+3
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Это ничего не значит в современном футболе) после отпуска все будет понятно)
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И он прав!
В Бразилию он не опоздает, а в какой ещё "премьере" можно успешно играть без подготовки, только вывалившись из самолёта, в который забрался прямо с пляжа!?
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кто еще столько заплатит..верное решение.
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Надеюсь, что на сбор в межсезонье приедет в числе первых.
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"Я остаюсь, я буду здесь жить!" ©
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Ну да. Я ответил на конкретный тейк «ни один клуб в мире»
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А он когда-то говорил по другому?
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Ответ Ваня Шипитко
ну ему и клаудиньо после начала войны нормальные бонусы насыпали, что б они остались и не ушли бесплатно в другой клуб. смысла уходить нет, ни одна команда мира ему столько платить не будет
Саудиты спокойно могут платить больше
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Ответ Isa Babaev
Даже бахнув и покурив он лучше на голову паспортистов вроде Тюкавина
этот "паспортист" забил двушку Зениту и отправил талантливого защитника обратно домой в Бразилию
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Кстати, хорошая новость. Очень качественный футболист. Когда-то играл Мануэл Фернандеш в Краснодаре и Локомотиве. Такой же умный и сильный футболист
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Ответ Виктор
У идущих в спартак какие амбиции? 5 - 10 место, именно за этим они приезжают?
Бабло "Лукойла" или ВТБ по покупательной способности точно такое же как и бабло "Газпрома"
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Комментарий удален модератором
Ответ Камбоджа Иванов
Кто-то в 2020 году покупал Вендела за 20,3 млн евро, а кто-то в 2019 году покупал Максимилиана Филиппа за 20 млн., и Тилля за 18 млн. Но мы будем читать о щедрости Газпрома, и как Вендел не играет потому что не хочет, а кто разрывал РПЛ, как Филипп и Гуус.
ещё супер нападающего Угальде забыл, который ещё не забивал в РПЛ, 12 миллионов заплатили
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Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален модератором
Свысока - это с пятого места РПЛ?
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