Вендел: «Я остаюсь в «Зените». Не собираюсь уходить»
Вендел заявил о намерении остаться в «Зените».
«Я остаюсь в «Зените», не собираюсь уходить», – заявил бразилец, контракт которого с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Напомним, Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года из лиссабонского «Спортинга». С тех пор он четырежды становился чемпионом России.
Но мы будем читать о щедрости Газпрома, и как Вендел не играет потому что не хочет, а кто разрывал РПЛ, как Филипп и Гуус.
Жаль будет если Клауд уйдёт. Его в этом сезоне сильно недооценивают болельщики Зенита, постоянно читаю претензии к его якобы низкой мотивации или лени, хотя если посмотреть футбол глазами, то видно насколько парень переживает за результат и сколько он делает для команды. Хотя его постоянно лупили по ногам, провоцировали, выводили из себя и т. д.
Хотелось бы только,чтобы Вендел всё же вернулся хотя бы на свой уровень годичной лавности,ибо по весне был сам не свой,проснулся только к последним турам.
А то,что это решение верное-говорят адовые страдания на ветке сосьос КБ и КС,которые всю ветку слезами оросили🤣
В Бразилию он не опоздает, а в какой ещё "премьере" можно успешно играть без подготовки, только вывалившись из самолёта, в который забрался прямо с пляжа!?