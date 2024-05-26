Вендел: «Я остаюсь в «Зените». Не собираюсь уходить»

Вендел заявил о намерении остаться в «Зените».

«Я остаюсь в «Зените», не собираюсь уходить», – заявил бразилец, контракт которого с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года из лиссабонского «Спортинга». С тех пор он четырежды становился чемпионом России.