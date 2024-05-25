У Литвинова перелом лицевых костей черепа, он пропустит 3 недели. Хавбек «Спартака» получил удар локтем по лицу в матче с «Оренбургом»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Руслан Литвинов Дмитрий Зеленов Футбол

Руслан Литвинов получил перелом костей черепа в матче с «Оренбургом».

В заключительном туре Мир РПЛ «Спартак» на выезде сыграл с «Оренбургом» (0:0). 

Полузащитник московского клуба Руслан Литвинов был заменен на 64-й минуте после того, как получил удар локтем от одного из соперников во время верховой борьбы за мяч.

«У Литвинова перелом одной из костей лицевого черепа. Восстановление займет примерно три недели. Желаем здоровья нашему футболисту!» – сообщил руководитель пресс‑службы московской команды Дмитрий Зеленов.

19 комментариев
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Ох... В такие моменты не может быть клубных пристрастий. Желаю ему поскорее восстановиться. Здоровья!
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А судья даже не свистнул, и комментаторы дно блин его заменили из-за жёлтой карточки, а грубости не какой не было😁
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Здоровья Литвинову и благополучного восстановления!
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Что за матч там был? Лица ломали, по яйцам били. Здоровья Руслану.
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Здоровья
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Ответ DonaldBrashear 2.0
За удар кулаком акцентировано в пах не красная? Серьёзно? Вот бы так вам ударили, посмеялся.
Если внимательно посмотреть, то там был удар не в пах, а в бедро.
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Вот, где была красная, а не Максименко.
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Здоровья. И быстрого восстановления
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Добротный игрок, этакий Швайнштайгер. Здоровья!
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здоровья Руслан...
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Здоровья, Руслан!!!
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Ответ DonaldBrashear 2.0
За удар кулаком акцентировано в пах не красная? Серьёзно? Вот бы так вам ударили, посмеялся.
Акцентированно? Вы повтор видели? Латиносы весь матч симулировали, как куртизанка оргазм. Не смешите.
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Что-то я в современном судействе ничего не понимаю. Алип сегодня локтем заехал в лицо Комличенко, Кордоба - Бальбуэне, да так. что тому кровь из носа останавливали. Никаких свистков - не то, что желтой или красной. А Паршивлюку дают вторую жк за обычный фол. Ну и тд. и тп. Поэтому не удивлён, что Максименко ответил, потому что иначе бы ни фола, никакой реакции от судей, а заработать тяжелую травму раз плюнуть, Тороп не даст соврать.
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Откровенный удар локтем в лицо, чистая красная, даже просмотра ВАР не было. Да, у Макси тоже должна была быть, но что делать если судья крот.
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