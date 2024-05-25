У Литвинова перелом лицевых костей черепа, он пропустит 3 недели. Хавбек «Спартака» получил удар локтем по лицу в матче с «Оренбургом»
Руслан Литвинов получил перелом костей черепа в матче с «Оренбургом».
В заключительном туре Мир РПЛ «Спартак» на выезде сыграл с «Оренбургом» (0:0).
Полузащитник московского клуба Руслан Литвинов был заменен на 64-й минуте после того, как получил удар локтем от одного из соперников во время верховой борьбы за мяч.
«У Литвинова перелом одной из костей лицевого черепа. Восстановление займет примерно три недели. Желаем здоровья нашему футболисту!» – сообщил руководитель пресс‑службы московской команды Дмитрий Зеленов.