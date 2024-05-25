Илья Геркус: «Зенит» больше не та сокрушающая машина. Петербуржцы спустились на уровень «Спартака», ЦСКА и «Локо»
Илья Геркус высказался о спаде «Зенита».
– Чем можно объяснить спад «Зенита» в этом сезоне?
– Много факторов. Во-первых, длинная череда побед. Пять чемпионств подряд, конечно, сильно притупляют концентрацию и самоотдачу игроков. Футболисты не смогут относиться так же трепетно к каждой следующей игре, как пару лет назад. Все довольно хорошо, победы сами идут в руки. Не требуется сверхусилий, потому что конкуренты слабее. Это убаюкивает и лишает команду остроты.
С другой стороны, ушел ряд игроков, пришли другие футболисты, необходимо перестроиться. Эти два фактора очень важны. К тому же Сергей Семак – не железный человек, он не сможет быть всегда на пике формы и выигрывать каждый год. Так не бывает. Ни в одном чемпионате Европы нет такого длительного доминирования.
– Кажется, что команда так и не перестроилась после ухода Кузяева и Малкома.
– «Зенит» больше не та сокрушающая машина, которой была раньше. Команда стала играть немного менее убедительно.
При этом я не могу сказать, что петербуржцы слабее ЦСКА, «Спартака» или «Локомотива». «Зенит» как раз спустился на их уровень. Стоит отметить, что у них очень мощный состав, но система так и не выстроилась, – сказал экс-президент «Локомотива».