Илья Геркус: «Зенит» больше не та сокрушающая машина. Петербуржцы спустились на уровень «Спартака», ЦСКА и «Локо»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Илья Геркус Далер Кузяев Малком Футбол

Илья Геркус высказался о спаде «Зенита».

– Чем можно объяснить спад «Зенита» в этом сезоне?

– Много факторов. Во-первых, длинная череда побед. Пять чемпионств подряд, конечно, сильно притупляют концентрацию и самоотдачу игроков. Футболисты не смогут относиться так же трепетно к каждой следующей игре, как пару лет назад. Все довольно хорошо, победы сами идут в руки. Не требуется сверхусилий, потому что конкуренты слабее. Это убаюкивает и лишает команду остроты.

С другой стороны, ушел ряд игроков, пришли другие футболисты, необходимо перестроиться. Эти два фактора очень важны. К тому же Сергей Семак – не железный человек, он не сможет быть всегда на пике формы и выигрывать каждый год. Так не бывает. Ни в одном чемпионате Европы нет такого длительного доминирования.

– Кажется, что команда так и не перестроилась после ухода Кузяева и Малкома.

– «Зенит» больше не та сокрушающая машина, которой была раньше. Команда стала играть немного менее убедительно.

При этом я не могу сказать, что петербуржцы слабее ЦСКА, «Спартака» или «Локомотива». «Зенит» как раз спустился на их уровень. Стоит отметить, что у них очень мощный состав, но система так и не выстроилась, – сказал экс-президент «Локомотива».

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6 комментариев
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Петербуржцы спустились до уровня «Динамо», а уж никак не до уровня ЦСКА, «Локо» или «Спартака» :)
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Семак уже несколько раз перестраивал команду от сезона к сезону. И если вспоминить разные версии Зенита, сейчас команда играет совсем в другое, чем в ранний период. В этом сезоне безусловно сказались уход Кузяева и Малколма, проблемы с Венделом в начале сезона. Сергеев далеко не Дзюба и не может сыграть также полезно.
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Ложная статейка 🤣 sports 👎
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Боже, 1 сезон эмоционального спада. Сейчас у руководства бомбанет, в состав вкинется летом 60-80 млн и в следующем сезоне все вернется на круги своя.
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