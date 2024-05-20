Брат Мбаппе перейдет в «Лилль» летом. 17-летний Этан подпишет первый профессиональный контракт

Теги Лилль ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Килиан Мбаппе Этан Мбаппе Футбол

Брат Килиана Мбаппе близок к переходу в «Лилль».

По данным журналиста Санти Ауны, между «Лиллем» и 17-летним Этаном Мбаппе достигнуто устное соглашение о трансфере предстоящим летом. Сообщается, что клуб уже запланировал медицинское обследование полузащитника.

Отметим, что соглашение с «Лиллем» станет первым профессиональным контрактом в карьере Этана Мбаппе. Его юношеский контракт с «ПСЖ» истекает в конце сезона.

9 комментариев
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Чемпионом Франции в этом сезоне стал, теперь можно еще лет 5 попылить во Франции, а дальше брат обеспечит работой ))
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устное соглашение о трансфере предстоящим летом... Устное соглашение задокументировали как-нибудь, типа памятное селфи?
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Ответ Сергей Лютый
Киллиан в 17 лет уже ЛЧ разрывал...
Может братишка в фифе разрывает лч
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Ответ Сергей Лютый
Киллиан в 17 лет уже ЛЧ разрывал...
Ну так талант ведь не распределяется равномерно)
У Мбаппе-младшего и позиция другая, он в глубине центра играет. Вроде бы неплохой паренёк, вполне может вырасти в добротного футболиста.
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Ответ xDe xDe
Ну так талант ведь не распределяется равномерно) У Мбаппе-младшего и позиция другая, он в глубине центра играет. Вроде бы неплохой паренёк, вполне может вырасти в добротного футболиста.
Может быть, в 17 лет на топ уровне вообще единицы играют...
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Киллиан в 17 лет уже ЛЧ разрывал...
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тоже на черепаху похож ниндзя?
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Ответ dreamstep
Чемпионом Франции в этом сезоне стал, теперь можно еще лет 5 попылить во Франции, а дальше брат обеспечит работой ))
Главное дальше заголовка не читать
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