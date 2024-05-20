Брат Мбаппе перейдет в «Лилль» летом. 17-летний Этан подпишет первый профессиональный контракт
Брат Килиана Мбаппе близок к переходу в «Лилль».
По данным журналиста Санти Ауны, между «Лиллем» и 17-летним Этаном Мбаппе достигнуто устное соглашение о трансфере предстоящим летом. Сообщается, что клуб уже запланировал медицинское обследование полузащитника.
Отметим, что соглашение с «Лиллем» станет первым профессиональным контрактом в карьере Этана Мбаппе. Его юношеский контракт с «ПСЖ» истекает в конце сезона.
У Мбаппе-младшего и позиция другая, он в глубине центра играет. Вроде бы неплохой паренёк, вполне может вырасти в добротного футболиста.