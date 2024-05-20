Индзаги о скудетто: «24 года назад я выиграл его как игрок, теперь как тренер – это очень приятно. Мы празднуем с 22 апреля, мы видели миллионы фанатов «Интера» на улицах – болельщики заслужили это»

Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы в Серии А.

В последнем домашнем туре « » сыграл вничью с «Лацио» (1:1).

«Мои жена и дети здесь и не могут дождаться, когда выйдут на поле после церемонии награждения. Как я уже не раз говорил, эти болельщики заслужили скудетто.

Мы празднуем с 22 апреля, мы видели миллионы фанатов «Интера» на улицах. Я выиграл скудетто как игрок, прошло 24 года, и теперь выиграть его как тренер – очень приятно».

О праздновании чемпионства

«С 22 апреля я наслаждался всеми этими празднествами, которые подарили нам наши замечательные болельщики, я проводил больше времени со своей семьей. После достижения вершины, понятное дело, мы все немного сбавили обороты.

Сложно оставлять проблемы на улице, я часто приношу работу домой с собой, но мне повезло, что у меня есть жена, которая поддерживает и терпит меня».

О прозвище «Демон из Пьяченцы»

«Мы привыкли к нему! Помимо прозвища, нам потребовалось время, чтобы узнать друг друга, теперь же мы испытываем взаимное уважение. Мы много выиграли вместе и должны продолжать это делать», – сказал главный тренер « » в интервью DAZN.