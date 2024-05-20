Индзаги о скудетто: «24 года назад я выиграл его как игрок, теперь как тренер – это очень приятно. Мы празднуем с 22 апреля, мы видели миллионы фанатов «Интера» на улицах – болельщики заслужили это»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия болельщики Футбол

Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы в Серии А.

В последнем домашнем туре «Интер» сыграл вничью с «Лацио» (1:1).

«Мои жена и дети здесь и не могут дождаться, когда выйдут на поле после церемонии награждения. Как я уже не раз говорил, эти болельщики заслужили скудетто.

Мы празднуем с 22 апреля, мы видели миллионы фанатов «Интера» на улицах. Я выиграл скудетто как игрок, прошло 24 года, и теперь выиграть его как тренер – очень приятно».

О праздновании чемпионства

«С 22 апреля я наслаждался всеми этими празднествами, которые подарили нам наши замечательные болельщики, я проводил больше времени со своей семьей. После достижения вершины, понятное дело, мы все немного сбавили обороты.

Сложно оставлять проблемы на улице, я часто приношу работу домой с собой, но мне повезло, что у меня есть жена, которая поддерживает и терпит меня».

О прозвище «Демон из Пьяченцы»

«Мы привыкли к нему! Помимо прозвища, нам потребовалось время, чтобы узнать друг друга, теперь же мы испытываем взаимное уважение. Мы много выиграли вместе и должны продолжать это делать», – сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN.

8 комментариев
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"часто приношу работу домой с собой, но мне повезло, что у меня есть жена, которая поддерживает" - перевод: с 22 апреля регулярно приношу бухло с отмечаний чемпионства, жена поддерживает, продолжаем банкет дома
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Прям бросается в глаза, что уже месяц как празднуете. ))
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Если бы я праздновал месяц - я бы умер
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Мы празднуем с 22 апреля, мы видели миллионы фанатов...

"И Ленин такой молодой
И юный Октябрь впереди".
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Сложно оставлять проблемы на улице, я часто приношу работу домой с собой,

Приходит палач домой со огромным свёртком на плечах, в котором кто-то дёргается. Жена его спрашивает:
-Что там такое ?-
-Да вот, халтурку домой прихватил !-
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Ответ Ебздрогыч
Если бы я праздновал месяц - я бы умер
Если б я имел коня.
Это был бы номер....
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Ответ Ебздрогыч
Если бы я праздновал месяц - я бы умер
поверь, через месяц открылось бы второе дыхание, так сказать, через два образовалась привычка
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