Индзаги о скудетто: «24 года назад я выиграл его как игрок, теперь как тренер – это очень приятно. Мы празднуем с 22 апреля, мы видели миллионы фанатов «Интера» на улицах – болельщики заслужили это»
Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы в Серии А.
В последнем домашнем туре «Интер» сыграл вничью с «Лацио» (1:1).
«Мои жена и дети здесь и не могут дождаться, когда выйдут на поле после церемонии награждения. Как я уже не раз говорил, эти болельщики заслужили скудетто.
Мы празднуем с 22 апреля, мы видели миллионы фанатов «Интера» на улицах. Я выиграл скудетто как игрок, прошло 24 года, и теперь выиграть его как тренер – очень приятно».
О праздновании чемпионства
«С 22 апреля я наслаждался всеми этими празднествами, которые подарили нам наши замечательные болельщики, я проводил больше времени со своей семьей. После достижения вершины, понятное дело, мы все немного сбавили обороты.
Сложно оставлять проблемы на улице, я часто приношу работу домой с собой, но мне повезло, что у меня есть жена, которая поддерживает и терпит меня».
О прозвище «Демон из Пьяченцы»
«Мы привыкли к нему! Помимо прозвища, нам потребовалось время, чтобы узнать друг друга, теперь же мы испытываем взаимное уважение. Мы много выиграли вместе и должны продолжать это делать», – сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN.
"И Ленин такой молодой
И юный Октябрь впереди".
Приходит палач домой со огромным свёртком на плечах, в котором кто-то дёргается. Жена его спрашивает:
-Что там такое ?-
-Да вот, халтурку домой прихватил !-
Это был бы номер....