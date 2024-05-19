Клопп попрощался с «Энфилдом»: «Нет ощущения, что это конец. «Ливерпуль» в лучшем состоянии за долгое время. Мы сами решаем, верить ли, и я продолжаю верить»
Юрген Клопп попрощался с болельщиками «Ливерпуля» после игры с «Вулверхэмптоном».
«Я удивлен. Думал, что уже расклеюсь к этому моменту, но нет.
Я очень рад всем вам, атмосфере, доволен игрой, рад быть частью этой семьи, рад, что мы так отмечаем этот день. Большое вам спасибо!
Один из тех матчей, в которых мы сыграли вничью с «Манчестер Сити»... Это бы помогло, да?
Спасибо, что игнорировали мою просьбу не петь обо мне шесть недель!» – сказал покидающий пост главного тренера «Ливерпуля» немец, после чего толпа завела песню о нем.
После паузы Клопп продолжил речь.
«Спасибо. Будет смешно, если вы будете петь эту песню в следующем сезоне.
Нет ощущения, что это конец. Кажется, что это начало. Сегодня я видел, как играла команда, полная талантливых, молодых, креативных, страстных игроков.
За эти недели, когда ко мне было приковано слишком много внимания, я многое понял. Люди говорят, что я превратил их из сомневающихся в верящих. Это неправда. Это сделали вы сами. И никто не говорит, что пора прекращать верить. Этот клуб в лучшем состоянии за долгое время.
У нас есть замечательный стадион, тренировочный центр и вы – суперсила мирового футбола. Вау!
Мы сами решаем, беспокоиться нам или радоваться. Сами решаем, верить ли, доверять или не доверять. Сегодня я один из вас – и я продолжаю верить. Я сохраняю веру на 100%», – сказал тренер.
Фото: skysports.com
И он пришёлся на нашу эру, нам посчастливилось быть очевидцами его Ливерпуля
Это была славная охота, Юрген
И да, опять эти гребанные ниндзя режут где-то рядом этот чертов лук!
You’ll never walk alone again, Jurgen!
Большое спасибо, Юрген!Ты не сделал идеально,но сделал больше чем другие тренера!
Это было потрясающее время для всех болельщиков Ливерпуля!
You’ll Never Walk Alone!