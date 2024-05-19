Клопп попрощался с «Энфилдом»: «Нет ощущения, что это конец. «Ливерпуль» в лучшем состоянии за долгое время. Мы сами решаем, верить ли, и я продолжаю верить»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп попрощался с болельщиками «Ливерпуля» после игры с «Вулверхэмптоном».

«Я удивлен. Думал, что уже расклеюсь к этому моменту, но нет.

Я очень рад всем вам, атмосфере, доволен игрой, рад быть частью этой семьи, рад, что мы так отмечаем этот день. Большое вам спасибо!

Один из тех матчей, в которых мы сыграли вничью с «Манчестер Сити»... Это бы помогло, да?

Спасибо, что игнорировали мою просьбу не петь обо мне шесть недель!» – сказал покидающий пост главного тренера «Ливерпуля» немец, после чего толпа завела песню о нем.

После паузы Клопп продолжил речь.

«Спасибо. Будет смешно, если вы будете петь эту песню в следующем сезоне.

Нет ощущения, что это конец. Кажется, что это начало. Сегодня я видел, как играла команда, полная талантливых, молодых, креативных, страстных игроков.

За эти недели, когда ко мне было приковано слишком много внимания, я многое понял. Люди говорят, что я превратил их из сомневающихся в верящих. Это неправда. Это сделали вы сами. И никто не говорит, что пора прекращать верить. Этот клуб в лучшем состоянии за долгое время.

У нас есть замечательный стадион, тренировочный центр и вы – суперсила мирового футбола. Вау!

Мы сами решаем, беспокоиться нам или радоваться. Сами решаем, верить ли, доверять или не доверять. Сегодня я один из вас – и я продолжаю верить. Я сохраняю веру на 100%», – сказал тренер.

Фото: skysports.com

Материалы по теме

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вот и все, больше мы никогда не увидим Клоппа на бровке в качестве тренера Ливерпуля! Это такое ощущение, потому что немного уже изучив Клоппа, есть понимание, что он вряд ли вернётся в качестве тренера команды. Мощная была эра, за весь его период тренерства у Ливерпуля значительно прибавалось болельщиков. Харизматичность - это 100% про Клоппа, очень яркий, коммулирующий энергию и страсть тренер и Человек! Я очень счастлив, что был свидетелем его работы с самого первого дня у руля команды. Он Выиграл все кубки, где играл, кроме Лиги Европы, но это уже не важно. Грустно, что он уходит, но это часть жизни. Когда увольняется коллега по своему желанию, с которым ты работал много лет и отлично дружил, схожие ощущения, остаёшься будто один и уже совсем не та атмосфера. Но! Это все неизбежно, это часть нашей жизни, точно не стоит делать из этого трагедию! Придет Слот, я в него верю и буду также поддерживать команду!
+132
-1
+131
Он там еще заряжал чант "Арне Слот, ла-лаааа-ла-ла-ла"
+53
0
+53
Лучший тренер в истории клуба
И он пришёлся на нашу эру, нам посчастливилось быть очевидцами его Ливерпуля

Это была славная охота, Юрген
+50
-6
+44
Спасибо за все! !!! ! За незабываемые моменты! Не когда не забуду ЛЧ 19 года это было не вероятно. Ну и 18 тот год был для меня особенным и то что в тот год Ливерпуль вышел в финал было очень незабываемо да и жизнь до 2020 года была другой как будто в другой жизни жили. Danke Jürgen я буду любить тебя вечно ❤️ YNWA на все времена ❤
+16
-1
+15
Ответ 0mertas626
Он там еще заряжал чант "Арне Слот, ла-лаааа-ла-ла-ла"
Да, это было очень мощно! Ну вот кто бы ещё так сделал? Клопп человечище
+13
-1
+12
Ответ Ман Сити
Комментарий скрыт
Ты первый начнёшь скучать по нему. Досмотри награждение и бегом спать, завтра в школу.
+11
0
+11
Я думаю, что за эти 9 лет, что Клопп тренировал Ливерпуль, в футбольном мире не осталось равнодушных к клубу болельщиков. Даже среди своих знакомых, где есть болельщики Барселоны, Баварии, Интера, Атлетико, МЮ, Челси и др., я частенько замечал, что они открывали результаты матчей Ливерпуля, и, видя победный счет, улыбались. Спасибо Юргену Клоппу за все!
И да, опять эти гребанные ниндзя режут где-то рядом этот чертов лук!
+10
0
+10
Год минимум будет не хватать этого человека в футболе! Благодаря ему стал фанатом Боруссии и Ливерпуля
+10
-1
+9
Благодаря Клоппу начал болеть за Ливерпуль. Клоппа нельзя заменить, но он оставил в наследие Слоту крутую команду, и я надеюсь, что он не подведёт. Юрген ему даже чант придумал, так что Арне уже легитимный наследник)
You’ll never walk alone again, Jurgen!
+7
-1
+6
Великая личность прежде всего. Прекрасный тренер, тактик и мотиватор. Но главное, что он именно Человек! Атмосфера в команде, ощущение вовлеченности в общее дело для всех без исключения людей, причастных к клубу, от уборщика до диктора на стадионе, это в огромной степени его заслуга. И сделал он это просто и легко, как будто так и должно быть. Да так и должно быть. Наблюдать за этим было большой удачей. После 23 лет поддержки красных, очень трудно будет теперь плотно следить за командой. Того, олдскульного футбола теперь точно больше не увидеть. Спасибо за все!
+6
0
+6
Normal one 👍👍👍
+4
0
+4
Ответ 0mertas626
Он там еще заряжал чант "Арне Слот, ла-лаааа-ла-ла-ла"
Там Фейеноорд Слоту тоже пышные проводы устроил
+4
0
+4
Типичный Клопп-даже попрощался стедапнув!
Большое спасибо, Юрген!Ты не сделал идеально,но сделал больше чем другие тренера!
+3
0
+3
😭спасибо, Юрген!🫶
Это было потрясающее время для всех болельщиков Ливерпуля!
+4
-1
+3
Как непросто в наше время создать и сохранить нечто особенное. Видно невооружённым глазом, как тренерский штаб и игроки тепло относятся друг к другу, как боссы уважают своих подопечных, как толпа болельщиков обожает Юргена и свой любимый клуб! Это был потрясающий период, Клопп в сердце навсегда!
+2
0
+2
Ответ kaka10
Лучший тренер в истории клуба И он пришёлся на нашу эру, нам посчастливилось быть очевидцами его Ливерпуля Это была славная охота, Юрген
В новейшей истории.
+3
-1
+2
Ответ kaka10
Лучший тренер в истории клуба И он пришёлся на нашу эру, нам посчастливилось быть очевидцами его Ливерпуля Это была славная охота, Юрген
Билл Шенкли: "Ну да, ну да, пошел я на..."
+4
-2
+2
Ответ Максим Семин
В принципе, Юрген Клопп и Арне Слот в песне легко ложатся в один размер
Я думаю, чант: "Im so glad, that Jurgen is a red..." останется за ним навсегда. А Слоту новый придумают, если будет такая необходимость)
+2
0
+2
Как говоил Джерад,стоит поставить статую в его честь.Клопп легенда этого клуба.За 30 лет не выигрывали АПЛ,а он пришел взял АПЛ еще и на десерт ЛЧ забрал…Крутой тренер
+2
0
+2
Юрген, мы не говорим прощай. Мы говорим до свидания!
+2
0
+2
Блин, как будто братишка с соседнего стола уволился(
+2
0
+2
Душевное прощание конечно. Клопп спасибо за все, за эмоции в том числе.
+1
0
+1
Ответ Topwintop
Где позоры? АПЛ-судьи тащут Сити ЛЧ-турнир Реала Юрген смог выиграть и ЛЧ и АПЛ Когда другие не смогли
Да не обращайте внимания на таких, им в жизни не повезло, вот и желчь льют в интернете
+1
0
+1
Ответ kaka10
Лучший тренер в истории клуба И он пришёлся на нашу эру, нам посчастливилось быть очевидцами его Ливерпуля Это была славная охота, Юрген
Клопп конечно крут но ты глупость сморозил - Боб Пейсли: 6 чемпионств и 3 кубка чемпионов
+1
0
+1
Клопп улетел, но обещал вернуться
+1
0
+1
Ответ 0mertas626
Он там еще заряжал чант "Арне Слот, ла-лаааа-ла-ла-ла"
В принципе, Юрген Клопп и Арне Слот в песне легко ложатся в один размер
+1
0
+1
Ответ Spring Man
Вот и все, больше мы никогда не увидим Клоппа на бровке в качестве тренера Ливерпуля! Это такое ощущение, потому что немного уже изучив Клоппа, есть понимание, что он вряд ли вернётся в качестве тренера команды. Мощная была эра, за весь его период тренерства у Ливерпуля значительно прибавалось болельщиков. Харизматичность - это 100% про Клоппа, очень яркий, коммулирующий энергию и страсть тренер и Человек! Я очень счастлив, что был свидетелем его работы с самого первого дня у руля команды. Он Выиграл все кубки, где играл, кроме Лиги Европы, но это уже не важно. Грустно, что он уходит, но это часть жизни. Когда увольняется коллега по своему желанию, с которым ты работал много лет и отлично дружил, схожие ощущения, остаёшься будто один и уже совсем не та атмосфера. Но! Это все неизбежно, это часть нашей жизни, точно не стоит делать из этого трагедию! Придет Слот, я в него верю и буду также поддерживать команду!
очень хорошо и верно сказано
+1
0
+1
Спасибо Юргену за то что пришёл, за вложенную душу, за то что привил семейные ценности в клубе, за эмоции, которые мы вместе испытывали во время матчей! Это были потрясающие 9 лет!
+1
0
+1
Какой же красивый жест Юргена в адрес нового наставника красных! Этот поступок о многом говорит. Великий!
+1
0
+1
Спасибо за всё, дядя Юрген!
You’ll Never Walk Alone!
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий