Двух тюремных служащих убили во Франции при нападении на фургон, перевозивший осужденного за убийства, похищения и захват заложников Мохамеда Амра. «Ланс» и «Кан» почтят их память на матчах

«Ланс» и «Кан» почтят память погибших во Франции тюремных служащих.

Нападение на полицейский фургон произошло во вторник, когда 30-летнего заключенного Мохамеда Амра перевозили с судебного заседания в Руане в близлежащую тюрьму в Эвре. Тюремный конвой ехал по автомагистрали и подвергся сильному обстрелу, в результате чего двое служащих погибли, трое других получили серьезные ранения. Преступник был ранее осужден за убийства, похищения и захват заложников, его также связывают с наркоторговлей.

Погибшие Фабрис Моэльо и Арно Гарсия жили неподалеку от . Нормандский клуб организует чествование их памяти в рамках матча Лиги 2 против «Валансьена». Клуб собирается пригласить семьи погибших на стадион.

Помимо этого, акция памяти состоится на стадионе «Болларт» в перед матчем Лиги 1 против «Монпелье». Арно Гарсия планировал посетить игру в компании своего отца Доминика, который является обладателем абонемента «Ланса» и не пропускает ни одного матча. Перед началом встречи на экранах под текст диктора стадиона покажут лица двух погибших, затем их память почтят аплодисментами.