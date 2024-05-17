Двух тюремных служащих убили во Франции при нападении на фургон, перевозивший осужденного за убийства, похищения и захват заложников Мохамеда Амра. «Ланс» и «Кан» почтят их память на матчах

Теги Ланс Валансьен лига 1 Франция происшествия болельщики Кан Монпелье Д2 Франция стадионы Футбол

«Ланс» и «Кан» почтят память погибших во Франции тюремных служащих.

Нападение на полицейский фургон произошло во вторник, когда 30-летнего заключенного Мохамеда Амра перевозили с судебного заседания в Руане в близлежащую тюрьму в Эвре. Тюремный конвой ехал по автомагистрали и подвергся сильному обстрелу, в результате чего двое служащих погибли, трое других получили серьезные ранения. Преступник был ранее осужден за убийства, похищения и захват заложников, его также связывают с наркоторговлей.

Погибшие Фабрис Моэльо и Арно Гарсия жили неподалеку от Кана. Нормандский клуб организует чествование их памяти в рамках матча Лиги 2 против «Валансьена». Клуб собирается пригласить семьи погибших на стадион.

Помимо этого, акция памяти состоится на стадионе «Болларт» в Лансе перед матчем Лиги 1 против «Монпелье». Арно Гарсия планировал посетить игру в компании своего отца Доминика, который является обладателем абонемента «Ланса» и не пропускает ни одного матча. Перед началом встречи на экранах под текст диктора стадиона покажут лица двух погибших, затем их память почтят аплодисментами.

6 комментариев
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Дичь
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Ответ Николай Бойко
Дичь
Квалификация к ОИ.
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Хоть он и не даёт отвечать на свои комментарии но официально заявляю что ригоберка гавно человек
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Ответ Адам Нинуху
Хоть он и не даёт отвечать на свои комментарии но официально заявляю что ригоберка гавно человек
Есть много языков, но вы решили говорить на языке фактов. Уважаемо!
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