Вендел не уйдет из «Зенита» летом: «Буду здесь в следующем сезоне. Чемпионские эмоции не утомляют, от них невозможно устать»

Теги Зенит премьер-лига Россия Вендел Чемпионат.com Футбол

Вендел подтвердил, что останется в «Зените» на следующий сезон.

– До летнего трансферного окна осталось совсем мало времени. Ты уже внутри себя принял решение относительно своего будущего? Какой процент вероятности, что ты покинешь «Зенит»?

– Процент равен нулю. Я здесь и в следующем сезоне тоже буду тут. На каникулах съезжу проведать родных и вернусь в Петербург со спокойной головой, чтобы работать и добиваться с «Зенитом» новых высот.

– Но где ты будешь искать мотивацию? Ведь ты и сам неоднократно признавался, что хочешь играть в еврокубках, а России, к сожалению, это в ближайшие годы не светит.

– Мотивация – это победы, хорошая спортивная форма, трофеи и титулы. Теплое отношение в коллективе. Если мы не можем сейчас повлиять на ситуацию с еврокубками, остается только работать. Работать и вновь стараться завоевать золото чемпионата России и Кубок страны.

Говорю ведь, чемпионские эмоции не утомляют, от них невозможно устать, – сказал полузащитник «Зенита».

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38 комментариев
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Ну ещё бы. В Европе топам он не нужен, да и не даст ему больше никто такой зп, как здесь, ещё и контракт переподписывают на улучшенных условиях регулярно, призовые по 50к за три очёчка, глаза закрывают порой на плохую форму и лишний вес, устанешь тут, как же, всем бы так уставать .. )
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Как "случайно" это заявление совпало с информацией о повышении зп игрокам...
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Ответ cektor
что то не видно егона поле последние 5 матчей ...
За последние 21 тур Вендел:
— третий по преодоленной дистанции в РПЛ;
— первый по количеству рывков (5.5-7 м/с). Разница с Гайичем со второго места — 100 рывков;
— первый по количеству спринтов (7-11 м/с). Отрыв здесь тоже солидный;

Игроки, в том числе и Вендел, пашут, но безыдейно, поэтому сейчас кризис
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Ответ hulk&boloto
А как оно появится с такой игрой? доить так до конца...
С какой игрой? Он как был лучшим в РПЛ, так и остаётся
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Ответ Дмитрий9779
Так их затрясло и корежит от этой новости,приятно же.
Очень точное вы слово подобрали. Их всех корежит. Причем корежит уже достаточно много лет.
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Все эти разговоры пустые,пока не появится хорошее предложение из Европы или еще откуда.
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что то не видно егона поле последние 5 матчей ...
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Давайте вернёмся к этой новости через два месяца, когда начнётся сезон, и посмотрим, что изменилось)
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Премиальные Миллера не утомляют, от них невозможно устать!
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Читаем: "сделали финансовое предложение, от которого нельзя отказаться"))
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Надеюсь МЧС проконтролировали наличие огнетушителей в столичном регионе.
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Ответ Spartakus1984
Все эти разговоры пустые,пока не появится хорошее предложение из Европы или еще откуда.
А как оно появится с такой игрой? доить так до конца...
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Ответ Spartakus1984
Все эти разговоры пустые,пока не появится хорошее предложение из Европы или еще откуда.
И что? а почему кто то должен отказываться от хорошего предложения?
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Ответ Zenith forever
Понаехавшие, завидуйте молча
Так их затрясло и корежит от этой новости,приятно же.
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Ответ Егор Егор
Фанаты зенита такие смешные, все им кажется, что вокруг враги, москвичи, всех корежит. Всем просто не нравится, когда есть гегемон, особенно за счёт тупого вливания денег, как тот же Сити (но тут ребята максимально эффективны, надо признать) или ПСЖ. Так себе повод для гордости.
Тупое вливание денег мы наблюдаем уже более 20 лет в Спартак, а результатов - пшик.
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