Вендел не уйдет из «Зенита» летом: «Буду здесь в следующем сезоне. Чемпионские эмоции не утомляют, от них невозможно устать»

Вендел подтвердил, что останется в «Зените» на следующий сезон.

– До летнего трансферного окна осталось совсем мало времени. Ты уже внутри себя принял решение относительно своего будущего? Какой процент вероятности, что ты покинешь «Зенит»?

– Процент равен нулю. Я здесь и в следующем сезоне тоже буду тут. На каникулах съезжу проведать родных и вернусь в Петербург со спокойной головой, чтобы работать и добиваться с «Зенитом» новых высот.

– Но где ты будешь искать мотивацию? Ведь ты и сам неоднократно признавался, что хочешь играть в еврокубках, а России, к сожалению, это в ближайшие годы не светит.

– Мотивация – это победы, хорошая спортивная форма, трофеи и титулы. Теплое отношение в коллективе. Если мы не можем сейчас повлиять на ситуацию с еврокубками, остается только работать. Работать и вновь стараться завоевать золото чемпионата России и Кубок страны.

Говорю ведь, чемпионские эмоции не утомляют, от них невозможно устать, – сказал полузащитник « ».