Вендел не уйдет из «Зенита» летом: «Буду здесь в следующем сезоне. Чемпионские эмоции не утомляют, от них невозможно устать»
Вендел подтвердил, что останется в «Зените» на следующий сезон.
– До летнего трансферного окна осталось совсем мало времени. Ты уже внутри себя принял решение относительно своего будущего? Какой процент вероятности, что ты покинешь «Зенит»?
– Процент равен нулю. Я здесь и в следующем сезоне тоже буду тут. На каникулах съезжу проведать родных и вернусь в Петербург со спокойной головой, чтобы работать и добиваться с «Зенитом» новых высот.
– Но где ты будешь искать мотивацию? Ведь ты и сам неоднократно признавался, что хочешь играть в еврокубках, а России, к сожалению, это в ближайшие годы не светит.
– Мотивация – это победы, хорошая спортивная форма, трофеи и титулы. Теплое отношение в коллективе. Если мы не можем сейчас повлиять на ситуацию с еврокубками, остается только работать. Работать и вновь стараться завоевать золото чемпионата России и Кубок страны.
Говорю ведь, чемпионские эмоции не утомляют, от них невозможно устать, – сказал полузащитник «Зенита».
— третий по преодоленной дистанции в РПЛ;
— первый по количеству рывков (5.5-7 м/с). Разница с Гайичем со второго места — 100 рывков;
— первый по количеству спринтов (7-11 м/с). Отрыв здесь тоже солидный;
Игроки, в том числе и Вендел, пашут, но безыдейно, поэтому сейчас кризис