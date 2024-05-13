Стоячую овацию Виллаш-Боашу устроили фанаты «Порту». Экс-тренер «Зенита» впервые пришел на матч как президент «драконов»
Фанаты «Порту» устроили стоячую овацию Андре Виллаш-Боашу.
Бывший главный тренер «драконов», также известный по работе в «Челси» и «Зените», стал президентом «Порту».
46-летний менеджер впервые появился в новом статусе в президентской ложе стадиона «Драгау» во время матча 33-го тура чемпионата Португалии «Порту» – «Боавишта» (2:1).
Фанаты «драконов» устроили стоячую овацию Виллаш-Боашу, который был в ложе вместе с правившим в клубе на протяжении 42 лет Жорже Пинту да Коштой, проигравшим Андре на выборах.
Фото: portocanal.sapo.pt
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