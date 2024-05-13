Стоячую овацию Виллаш-Боашу устроили фанаты «Порту». Экс-тренер «Зенита» впервые пришел на матч как президент «драконов»

Теги высшая лига Португалия Порту Боавишта болельщики Жорже Пинту да Кошта Драгау Андре Виллаш-Боаш Футбол

Фанаты «Порту» устроили стоячую овацию Андре Виллаш-Боашу.

Бывший главный тренер «драконов», также известный по работе в «Челси» и «Зените», стал президентом «Порту».

46-летний менеджер впервые появился в новом статусе в президентской ложе стадиона «Драгау» во время матча 33-го тура чемпионата Португалии «Порту» – «Боавишта» (2:1).

Фанаты «драконов» устроили стоячую овацию Виллаш-Боашу, который был в ложе вместе с правившим в клубе на протяжении 42 лет Жорже Пинту да Коштой, проигравшим Андре на выборах.

Фото: portocanal.sapo.pt

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10 комментариев
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Вчера ад был в конце)) Порту в последние 10 минут просто осадил ворота. Удары как из пушки были. И всё-таки дожали на 97-й. Причем забил Тареми, который прощается с Порту. Пол команды плакали в конце, часть ругалась с судьями, часть праздновали. Вот это эмоции!!
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Пока не за что хлопать то, по факту. Логичнее было проводить прошлого президента под овации.
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Ответ xQcoW
Хорошенько он подоил Газпром в свое время
ну и пошумел в ЛЧ знатно, Зенит выглядил очень прилично, кто помнит уже под его руководством в Питере чуть не оказались Моутиньо, Хамес, Фалькао, но этому не суждено было сбыться из за лимита который ввели прямо перед сезоном
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Боаш очень похож на разведчика из сериала ставка больше чем жизнь . Увидел фото , как будто музыка заиграла
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Ребята рано хлопаете, он весь Порту так развалит, что прежнего президента будет с горькими слезами вспоминать. Все таки товарищ конфликтный, неуживчивый.
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Ответ Dvin
Вчера ад был в конце)) Порту в последние 10 минут просто осадил ворота. Удары как из пушки были. И всё-таки дожали на 97-й. Причем забил Тареми, который прощается с Порту. Пол команды плакали в конце, часть ругалась с судьями, часть праздновали. Вот это эмоции!!
Так, а за что сражались?
За третье место?!
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