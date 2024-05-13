Стоячую овацию Виллаш-Боашу устроили фанаты «Порту». Экс-тренер «Зенита» впервые пришел на матч как президент «драконов»

Фанаты «Порту» устроили стоячую овацию Андре Виллаш-Боашу.

Бывший главный тренер «драконов», также известный по работе в «Челси» и «Зените», стал президентом «Порту».

46-летний менеджер впервые появился в новом статусе в президентской ложе стадиона « » во время матча 33-го тура чемпионата Португалии «Порту» – « » (2:1).

Фанаты «драконов» устроили стоячую овацию , который был в ложе вместе с правившим в клубе на протяжении 42 лет , проигравшим Андре на выборах.

Фото: portocanal.sapo.pt

Виллаш-Боаш лишил власти президента, который правил 40 лет. Выборы в «Порту» – 🔥