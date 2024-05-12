Мерфи о Райсе: «Он на пути к тому, чтобы стать как Родри. Трансфер Деклана принес бы «МЮ» огромную пользу, но он не смог бы изменить их судьбу»

Дэнни Мерфи поделился мнением о Деклане Райсе.

«Не может быть лучшего комплимента , чем сказать, что он на пути к тому, чтобы стать еще одним , самым важным игроком « ».

Райс – один из лучших игроков сезона. Невозможно поверить, что это его первый сезон в « ». Переход из «Вест Хэма» прошел безупречно. Он справился с давлением, связанным с необходимостью побеждать каждую неделю.

Подписание Райса принесло бы «Юнайтед» огромную пользу, но не уверен, что они вообще могли его заполучить. Его совместимость с «Арсеналом» выглядит идеальной, начиная с жизни в Лондоне и заканчивая взаимоотношениями с .

Каким бы хорошим игроком ни был Райс, он не смог бы изменить судьбу «Юнайтед» в одиночку. Он был бы в команде, которой непросто завладеть мячом и доминировать в играх. Не думаю, что Деклан будет ходить рядом с « » и думать: «О нет, мне бы хотелось играть за них», – заявил экс-игрок «Ливерпуля».

Сегодня « » примет «Арсенал» в 37-м туре . Матч начнется в 18:30 по московскому времени.