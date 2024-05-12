Мерфи о Райсе: «Он на пути к тому, чтобы стать как Родри. Трансфер Деклана принес бы «МЮ» огромную пользу, но он не смог бы изменить их судьбу»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Дэнни Мерфи Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Родри Деклан Райс Футбол

Дэнни Мерфи поделился мнением о Деклане Райсе.

«Не может быть лучшего комплимента Деклану Райсу, чем сказать, что он на пути к тому, чтобы стать еще одним Родри, самым важным игроком «Манчестер Сити».

Райс – один из лучших игроков сезона. Невозможно поверить, что это его первый сезон в «Арсенале». Переход из «Вест Хэма» прошел безупречно. Он справился с давлением, связанным с необходимостью побеждать каждую неделю.

Подписание Райса принесло бы «Юнайтед» огромную пользу, но не уверен, что они вообще могли его заполучить. Его совместимость с «Арсеналом» выглядит идеальной, начиная с жизни в Лондоне и заканчивая взаимоотношениями с Артетой.

Каким бы хорошим игроком ни был Райс, он не смог бы изменить судьбу «Юнайтед» в одиночку. Он был бы в команде, которой непросто завладеть мячом и доминировать в играх. Не думаю, что Деклан будет ходить рядом с «Олд Траффорд» и думать: «О нет, мне бы хотелось играть за них», – заявил экс-игрок «Ливерпуля».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 37-м туре АПЛ. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

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3 комментария
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Кто мне скажет, почему всех скаузеров так волнует Юнайтед?! Всё фантомные боли мучают? То Сунесс, то этот Мерфи, про Каррагера вообще молчу?!
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Ответ Усатая Козляра
англосаксы как могут пиарят свое бревно
Ник у вас говорящий
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