Мерфи о Райсе: «Он на пути к тому, чтобы стать как Родри. Трансфер Деклана принес бы «МЮ» огромную пользу, но он не смог бы изменить их судьбу»
Дэнни Мерфи поделился мнением о Деклане Райсе.
«Не может быть лучшего комплимента Деклану Райсу, чем сказать, что он на пути к тому, чтобы стать еще одним Родри, самым важным игроком «Манчестер Сити».
Райс – один из лучших игроков сезона. Невозможно поверить, что это его первый сезон в «Арсенале». Переход из «Вест Хэма» прошел безупречно. Он справился с давлением, связанным с необходимостью побеждать каждую неделю.
Подписание Райса принесло бы «Юнайтед» огромную пользу, но не уверен, что они вообще могли его заполучить. Его совместимость с «Арсеналом» выглядит идеальной, начиная с жизни в Лондоне и заканчивая взаимоотношениями с Артетой.
Каким бы хорошим игроком ни был Райс, он не смог бы изменить судьбу «Юнайтед» в одиночку. Он был бы в команде, которой непросто завладеть мячом и доминировать в играх. Не думаю, что Деклан будет ходить рядом с «Олд Траффорд» и думать: «О нет, мне бы хотелось играть за них», – заявил экс-игрок «Ливерпуля».
Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 37-м туре АПЛ. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.