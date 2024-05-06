Мойес назвал продажу Райса причиной плохих матчей «Вест Хэма» на выезде: «Лучший полузащитник страны, который останавливает 50% атак. С ним команда была гораздо лучше в обороне»

Теги Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия Арсенал Деклан Райс Футбол

Дэвид Мойес объяснил проблемы в игре «Вест Хэма» продажей Деклана Райса.

Вчера команда проиграла «Челси» в выездном матче АПЛ со счетом 0:5. На пресс-конференции Мойеса спросили, в чем причина плохих выступлений «Вест Хэма» на выезде.

«В Деклане Райсе. Когда у вас есть лучший полузащитник в стране, который защищается, останавливая, вероятно, 50 процентов всех атак, это делает команду гораздо лучше в оборонительном плане.

Нам не хватало оборонительных действий в линии полузащиты, не хватало хорошей защиты, мы не были достаточно хороши в этих вещах во многих играх», – заявил главный тренер «Вест Хэма».

Напомним, Деклан Райс покинул «Вест Хэм» прошлым летом, присоединившись к лондонскому «Арсеналу».

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7 комментариев
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Помнится летом эксперты со спортса писали, что Арсеналу продали английское бревно за оверпрайс, а купленный вместо него Альварес вообще ничем не слабее
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Райс реально топ, на своей позиции лучший в АПЛ наравне с Родри. Но это всё-равно не оправдание, 5 банок от Челси, недавно 5 от Пэласа, это уже перебор..
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Ответ Тохир Анваров
Это не повод для оправдания плохой игры
Продажа такого игрока не может не оставить большой, негативный отпечаток на игре команды
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- Надеюсь Мойес останется у руля, молотобойцы несмотря на большую потерю в лице Райса, остались очень крепкой командой
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Ответ Милдронат Бромантанов
Райс реально топ, на своей позиции лучший в АПЛ наравне с Родри. Но это всё-равно не оправдание, 5 банок от Челси, недавно 5 от Пэласа, это уже перебор..
Давно Мойеса гнать, состав и без Раиса не плох, нужно показывать более смотрибельнфй футбол.
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