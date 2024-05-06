Мойес назвал продажу Райса причиной плохих матчей «Вест Хэма» на выезде: «Лучший полузащитник страны, который останавливает 50% атак. С ним команда была гораздо лучше в обороне»

Дэвид Мойес объяснил проблемы в игре «Вест Хэма» продажей Деклана Райса.

Вчера команда проиграла «Челси» в выездном матче АПЛ со счетом 0:5. На пресс-конференции Мойеса спросили, в чем причина плохих выступлений «Вест Хэма» на выезде.

«В Деклане Райсе. Когда у вас есть лучший полузащитник в стране, который защищается, останавливая, вероятно, 50 процентов всех атак, это делает команду гораздо лучше в оборонительном плане.

Нам не хватало оборонительных действий в линии полузащиты, не хватало хорошей защиты, мы не были достаточно хороши в этих вещах во многих играх», – заявил главный тренер « ».

Напомним, Деклан Райс покинул «Вест Хэм» прошлым летом, присоединившись к лондонскому «Арсеналу».