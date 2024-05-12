Артета о тен Хаге: «Прекрасный тренер, восхищаюсь его «Аяксом» и «МЮ». Надеюсь, ему дадут время»
Микель Артета поделился мнением об Эрике тен Хаге.
Главному тренеру «Арсенала» задали вопрос о положении Эрика тен Хага, которого могут уволить из «Манчестер Юнайтед» в конце сезона.
«Могу говорить только то, что думаю о нем как о тренере. Он прекрасный тренер. Я восхищаюсь его командами, как «Аяксом», так и «Юнайтед».
Я знаю, что он пытается сделать, знаю, как он это делает, и как трудно готовиться к играм против него, поэтому испытываю к нему огромное уважение.
Надеюсь, что ему дадут время, потому что мы коллеги и знаем, насколько сложна эта лига, как она отличается от остальных. Да, надеюсь, что так, потому что я считаю, что он отличный тренер.
Если вы хотите выиграть Премьер-лигу и большие трофеи, вы должны приезжать на все эти стадионы, проявлять себя и побеждать. Это тот путь, по которому мы идем, и несомненно, собираемся продолжить его в воскресенье», – сказал главный тренер канониров на предматчевой пресс-конференции.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 37-м туре АПЛ. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.