Артета о тен Хаге: «Прекрасный тренер, восхищаюсь его «Аяксом» и «МЮ». Надеюсь, ему дадут время»

Микель Артета поделился мнением об Эрике тен Хаге.

Главному тренеру « » задали вопрос о положении Эрика тен , которого могут уволить из « » в конце сезона.

«Могу говорить только то, что думаю о нем как о тренере. Он прекрасный тренер. Я восхищаюсь его командами, как «Аяксом», так и «Юнайтед».

Я знаю, что он пытается сделать, знаю, как он это делает, и как трудно готовиться к играм против него, поэтому испытываю к нему огромное уважение.

Надеюсь, что ему дадут время, потому что мы коллеги и знаем, насколько сложна эта лига, как она отличается от остальных. Да, надеюсь, что так, потому что я считаю, что он отличный тренер.

Если вы хотите выиграть Премьер-лигу и большие трофеи, вы должны приезжать на все эти стадионы, проявлять себя и побеждать. Это тот путь, по которому мы идем, и несомненно, собираемся продолжить его в воскресенье», – сказал главный тренер канониров на предматчевой пресс-конференции.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 37-м туре . Матч начнется в 18:30 по московскому времени.