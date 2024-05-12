Артета о тен Хаге: «Прекрасный тренер, восхищаюсь его «Аяксом» и «МЮ». Надеюсь, ему дадут время»

Теги Манчестер Юнайтед Аякс Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Футбол

Микель Артета поделился мнением об Эрике тен Хаге.

Главному тренеру «Арсенала» задали вопрос о положении Эрика тен Хага, которого могут уволить из «Манчестер Юнайтед» в конце сезона.

«Могу говорить только то, что думаю о нем как о тренере. Он прекрасный тренер. Я восхищаюсь его командами, как «Аяксом», так и «Юнайтед».

Я знаю, что он пытается сделать, знаю, как он это делает, и как трудно готовиться к играм против него, поэтому испытываю к нему огромное уважение.

Надеюсь, что ему дадут время, потому что мы коллеги и знаем, насколько сложна эта лига, как она отличается от остальных. Да, надеюсь, что так, потому что я считаю, что он отличный тренер.

Если вы хотите выиграть Премьер-лигу и большие трофеи, вы должны приезжать на все эти стадионы, проявлять себя и побеждать. Это тот путь, по которому мы идем, и несомненно, собираемся продолжить его в воскресенье», – сказал главный тренер канониров на предматчевой пресс-конференции.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 37-м туре АПЛ. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.

9 комментариев
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Похоже Артета тоже сидит на спортсе.
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Аминь! Наблюдать за таким мю - наслаждение..
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Хитёр. Зачем ему сильный МЮ в конкурентах
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Ну конечно он надеется. Ведь чем хуже МЮ, тем лучше Арсеналу)
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Потом догонят и ещё раз дадут
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Надеюсь, что ему дадут время... собрать вещи.
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Танхаговским МЮ восхищаются все болельщики и тренеры клубов большой шестёрки (кроме, пожалуй, ливерпульских)
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Ответ cektor
Сегодня сити может стать чемпионом , не играя ..)))
Нет.
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