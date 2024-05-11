«Аль-Хилаль» уверен, что сможет купить Ришарлисона. «Тоттенхэм» готов выслушать предложения (Daily Mail)
Ришарлисон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Как сообщает Daily Mail, подписать нападающего «Тоттенхэма» хочет «Аль-Хилаль». «Шпоры» уже получали от него запрос зимой.
В команде из Эр-Рияда убеждены, что сумеют подписать бразильца. Официальных переговоров с игроком пока не было.
Утверждается, что лондонцы будут готовы выслушать предложения по Ришарлисону.
В текущем сезоне форвард провел 28 матчей в АПЛ и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Которое они кормят,то почему бы и нет
долго пытался понять, кто кого сможет купить, потом решил, что наверное это женская команда Аль-Хиляль)