«Аль-Хилаль» уверен, что сможет купить Ришарлисона. «Тоттенхэм» готов выслушать предложения (Daily Mail)

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ришарлисон Футбол

Ришарлисон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Daily Mail, подписать нападающего «Тоттенхэма» хочет «Аль-Хилаль». «Шпоры» уже получали от него запрос зимой.

В команде из Эр-Рияда убеждены, что сумеют подписать бразильца. Официальных переговоров с игроком пока не было.

Утверждается, что лондонцы будут готовы выслушать предложения по Ришарлисону.

В текущем сезоне форвард провел 28 матчей в АПЛ и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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Определенно продаём. Вообще половину команды надо бы на трансфер выставить.
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Деньги деньгами, но понижение колоссальное
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Я вот уверен, что сделке быть, если не тупанут в Тоттенхэме. Он очень странный персонаж, лучше без таких, чем с такими.
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Ответ vtsch4svws
Деньги деньгами, но понижение колоссальное
Учитывая что он Бразилец и у них всегда есть своеобразное окружение
Которое они кормят,то почему бы и нет
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+2
Ответ Vvild
Определенно продаём. Вообще половину команды надо бы на трансфер выставить.
из основы уже точно никого не надо выставлять
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«Аль-Хилаль» уверен, что сможет купить Ришарлисон

долго пытался понять, кто кого сможет купить, потом решил, что наверное это женская команда Аль-Хиляль)
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