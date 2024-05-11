«Аль-Хилаль» уверен, что сможет купить Ришарлисона. «Тоттенхэм» готов выслушать предложения (Daily Mail)

Ришарлисон может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Daily Mail, подписать нападающего « » хочет « ». «Шпоры» уже получали от него запрос зимой.

В команде из Эр-Рияда убеждены, что сумеют подписать бразильца. Официальных переговоров с игроком пока не было.

Утверждается, что лондонцы будут готовы выслушать предложения по .

В текущем сезоне форвард провел 28 матчей в и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.