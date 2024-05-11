«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 12 матчей подряд – 9 побед и 3 ничьих. Общий счет – 26:4
«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 12 матчей.
Сегодня «Шанхай Шеньхуа» сыграл вничью с «Тяньцзинем» (0:0) в 11-м туре чемпионата Китая.
Всего под руководством Леонида Слуцкого у клуба 9 побед и 3 ничьих в 12 матчах, общий счет – 26:4. Команда продолжает лидировать в чемпионате Китая с 27 очками после 11 игр. Идущий вторым «Шанхай Порт» отстает на 3 очка при матче в запасе.
Напомним, в первом официальном матче во главе команды Леонид Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.
Супергол с 35 метров, рекорд по владению. У «Шанхая» Слуцкого историческая серия