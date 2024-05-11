«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 12 матчей подряд – 9 побед и 3 ничьих. Общий счет – 26:4

«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 12 матчей.

Сегодня « » сыграл вничью с « » (0:0) в 11-м туре чемпионата Китая.

Всего под руководством Леонида Слуцкого у клуба 9 побед и 3 ничьих в 12 матчах, общий счет – 26:4. Команда продолжает лидировать в чемпионате Китая с 27 очками после 11 игр. Идущий вторым «Шанхай Порт» отстает на 3 очка при матче в запасе.

Напомним, в первом официальном матче во главе команды выиграл Суперкубок Китая.

Супергол с 35 метров, рекорд по владению. У «Шанхая» Слуцкого историческая серия