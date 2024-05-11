«Шанхай» Слуцкого не проигрывает 12 матчей подряд – 9 побед и 3 ничьих. Общий счет – 26:4

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Футбол

«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 12 матчей.

Сегодня «Шанхай Шеньхуа» сыграл вничью с «Тяньцзинем» (0:0) в 11-м туре чемпионата Китая. 

Всего под руководством Леонида Слуцкого у клуба 9 побед и 3 ничьих в 12 матчах, общий счет – 26:4. Команда продолжает лидировать в чемпионате Китая с 27 очками после 11 игр. Идущий вторым «Шанхай Порт» отстает на 3 очка при матче в запасе. 

Напомним, в первом официальном матче во главе команды Леонид Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.

Супергол с 35 метров, рекорд по владению. У «Шанхая» Слуцкого историческая серия

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не грози шанхайскому централу попивая сок из жуков у себя в квартале
+7
0
+7
Хаби Алонсо стоит начинать бояться
+4
0
+4
Ответ Alex Slobodskikh
Хаби Алонсо стоит начинать бояться
Пусть не боится, без работы не останется. Слуцкий возьмёт его к себе водоносом.
+3
0
+3
Пономареву привет Леонид Викторович
+2
0
+2
Царь Леонид пощадил «Тяньцзинь», устроив разгрузочный день и безголевую диету. Следующему сопернику приготовиться😈
+1
0
+1
Наши в Шанхае не разгильдяи!!!
0
0
0
Он молодец что выучил японский. Теперь ему проще общаться с командой.
0
0
0
По стопам Байера пошли
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий