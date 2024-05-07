Баия – Ред Булл Брагантино: прогноз на матч 13 мая 2024, бразильская Серия А

Дата матча: 13 мая 2024 года

Место проведения: стадион Фонте Нова

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Команда Баия готовится принять на своем поле Ред Булл Брагантино в рамках захватывающего матча бразильской Серии A. Этот поединок обещает быть насыщенным, учитывая текущие позиции и форму обеих команд.

Текущее состояние команд:

Баия занимает второе место с 10 очками после 5 туров, демонстрируя сильную игру на начальном этапе сезона. Команда показывает хорошие результаты на атаку с 8 забитыми голами в последних пяти матчах, хотя и пропустила 4 гола.

занимает второе место с 10 очками после 5 туров, демонстрируя сильную игру на начальном этапе сезона. Команда показывает хорошие результаты на атаку с 8 забитыми голами в последних пяти матчах, хотя и пропустила 4 гола. Ред Булл Брагантино также начал сезон неплохо, занимая пятое место. Не проиграв ни одного матча из пяти, они демонстрируют устойчивость, забив 7 голов и пропустив 5 в последних пяти встречах.

Ключевые факторы матча:

Баия демонстрирует впечатляющие результаты на своем поле и не проигрывает в 9 последних домашних матчах против Ред Булл Брагантино.

Обе команды регулярно забивают в последнее время, что указывает на потенциал обмена голами в предстоящей встрече.

Прогноз на матч: Учитывая домашние показатели Баии и стабильность Ред Булл Брагантино, можно ожидать ожесточенного сражения. Вероятность того, что обе команды забьют, кажется высокой, особенно с учетом последних игровых показателей.

Статистический прогноз и рекомендация для ставок: Баия показывает сильные результаты дома, однако Ред Булл Брагантино также демонстрирует устойчивость. Учитывая это, разумной ставкой будет прогноз на обмен голами, а также возможное ничейное завершение матча.

Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют» за коэффициент 1.80

Коэффициенты:

П1 – 1,87

Х – 3,7

П2 – 4,1

Где смотреть матч Баия – Ред Булл Брагантино

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