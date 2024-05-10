Свиновым предметно интересуется клуб РПЛ. Некоторые российские и зарубежные команды также проявляют интерес к вратарю «Спартака» (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия Илья Свинов Футбол

Илья Свинов может покинуть «Спартак».

По информации Metaratings, 23-летний вратарь красно-белых может продолжить карьеру в другом российском клубе или в иностранной команде.

Утверждается, что предметный интерес к Свинову проявляет один клуб из РПЛ. Также голкипером интересуются другие российские и зарубежные клубы. По словам источника, красно-белые в ближайшее время могут обсудить аренду или прямую продажу голкипера.

«Спартак» приобрел Свинова у «Факела» в январе 2022 года, после чего отдал в аренду воронежскому клубу. В июне 2023 года голкипер вернулся в «Спартак».

В этом сезоне Мир РПЛ вратарь провел за «Спартак» 2 игры, пропустив в них 6 мячей. Статистика Свинова – здесь.

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7 комментариев
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Первый в списке балласта Спартака, от которого нужно избавиться в первую очередь, следом Джикия...
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У него что ли контракт заканчивается,агент суету наводит?
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Надо отпускать в таком случае
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