Свиновым предметно интересуется клуб РПЛ. Некоторые российские и зарубежные команды также проявляют интерес к вратарю «Спартака» (Metaratings)

Илья Свинов может покинуть «Спартак».

По информации Metaratings, 23-летний вратарь красно-белых может продолжить карьеру в другом российском клубе или в иностранной команде.

Утверждается, что предметный интерес к Свинову проявляет один клуб из РПЛ. Также голкипером интересуются другие российские и зарубежные клубы. По словам источника, красно-белые в ближайшее время могут обсудить аренду или прямую продажу голкипера.

«Спартак» приобрел Свинова у «Факела» в январе 2022 года, после чего отдал в аренду воронежскому клубу. В июне 2023 года голкипер вернулся в « ».

В этом сезоне Мир вратарь провел за «Спартак» 2 игры, пропустив в них 6 мячей. Статистика Свинова – здесь.