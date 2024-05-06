Президент «ПСЖ» об ответном матче с «Боруссией»: «Мы будем представлять Париж и Францию. Это полуфинал ЛЧ, нельзя быть слишком самоуверенными»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» высказался о предстоящем матче с дортмундской «Боруссией».

Команды сыграют в Париже завтра, 7 мая. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Игроки сосредоточены. Излишняя самоуверенность – это плохо. Это Лига чемпионов, полуфинал, нельзя быть слишком самоуверенными.

Мы не должны забывать, что у них очень молодая команда, самая молодая в полуфинале Лиги чемпионов. Завтра мы будем представлять «ПСЖ», Париж, а также Францию и всех наших болельщиков по всему миру», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

В первом матче «Боруссия» обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0.

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи Боруссии!
+3
-1
+2
Ответ Ко-ко-джамбо
хз откуда такие комменты, в этой лч ошибки судей лишь в пользу реала. в остальном чистый футбол. можно так же пинять что псж куча дорогих звезд, но мы видим что от Мбаппе возможно даже больше вреда в играх лч, чем пользы
Какие к черту ошибки в пользу Реала, 🤡🤡🤡, посмотри лучше как псж получил выходит из группы на пенальти из воздуха
+2
0
+2
Пусть победит футбол, а не кошелек шейхов
+3
-2
+1
Не пожмёт руку игрокам Боруссии в случае вылета, как это было с Бен Арфа 5 лет назад :)
+1
0
+1
В одном матче при должном настрое всё может случиться! В конце концов, у кого-то хороший день и соответственно наоборот! В Баварии тоже не мальчишки из соседнего двора играют! Ну и наконец, если бы в спорте выигрывали бы только фавориты, то и ….. Сами понимаете!)
0
0
0
Ответ Alex.K71
Жду немецкий финал, очень очень!!!🇩🇪🤝🇩🇪
Какой немецкий финал?Такая Бавария Реалу ничего не противопоставит на Бернабеу, Реал в этом сезоне в домашних матчах превосходен в отличии от Баварии, которая сливает Хайденхайму, Лейпцигу, Байеру, Штутгарту и теряет очки с довольно много пропускающим Фрайбургом
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий