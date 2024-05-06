Президент «ПСЖ» об ответном матче с «Боруссией»: «Мы будем представлять Париж и Францию. Это полуфинал ЛЧ, нельзя быть слишком самоуверенными»

Президент «ПСЖ» высказался о предстоящем матче с дортмундской «Боруссией».

Команды сыграют в Париже завтра, 7 мая. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

«Игроки сосредоточены. Излишняя самоуверенность – это плохо. Это Лига чемпионов, полуфинал, нельзя быть слишком самоуверенными.

Мы не должны забывать, что у них очень молодая команда, самая молодая в полуфинале Лиги чемпионов. Завтра мы будем представлять « », Париж, а также Францию и всех наших болельщиков по всему миру», – сказал .

В первом матче « » обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0.