Президент «ПСЖ» об ответном матче с «Боруссией»: «Мы будем представлять Париж и Францию. Это полуфинал ЛЧ, нельзя быть слишком самоуверенными»
Президент «ПСЖ» высказался о предстоящем матче с дортмундской «Боруссией».
Команды сыграют в Париже завтра, 7 мая. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.
«Игроки сосредоточены. Излишняя самоуверенность – это плохо. Это Лига чемпионов, полуфинал, нельзя быть слишком самоуверенными.
Мы не должны забывать, что у них очень молодая команда, самая молодая в полуфинале Лиги чемпионов. Завтра мы будем представлять «ПСЖ», Париж, а также Францию и всех наших болельщиков по всему миру», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
В первом матче «Боруссия» обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0.