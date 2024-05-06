Мор о Козлове из «Балтики»: «Сравнил бы его с Педри из «Барсы». Не припомню в нашем чемпионате футболистов, которые действуют так разнообразно и с изюминкой»

Теги премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Балтика Эдуард Мор Матч ТВ Педри Данила Козлов 2005 Футбол

Эдуард Мор похвалил игру полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.

«Он не боится играть в футбол. Не боится идти на обострение, делать какие‑то тонкие передачи. То есть у него нет страха ошибиться.

Я давно не припомню в нашем чемпионате таких футболистов, которые действуют так разнообразно и с изюминкой. Если его с кем-то сравнивать из молодых мировых звезд, то я бы сравнил его с Педри из «Барселоны», – сказал экс-игрок «Спартака».

Козлов перешел в калининградский клуб из «Зенита» в январе этого года. В семи матчах Мир РПЛ 19-летний футболист забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Полная статистика игрока доступна здесь.

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9 комментариев
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Надо его возвращать и ставить вместо Клаудиньо, которого летом надо продавать с Венделом, потому что они явно не хотят играть
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Не перехвалите! А то "Наш Месси" из чемпионата быстро пропал...
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И на свалке растут розы хочет сказать Эдуард?
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Видимо, имелся ввиду травмированый Педри.
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Ответ Влад Аронофски
педри костолом, не более
Обьясните ему, что костолом и травматичный игрок это не одно и то же
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Ответ freeman123
Надо его возвращать и ставить вместо Клаудиньо, которого летом надо продавать с Венделом, потому что они явно не хотят играть
вместо Вендела Кравцов ?
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Ответ freeman123
Надо его возвращать и ставить вместо Клаудиньо, которого летом надо продавать с Венделом, потому что они явно не хотят играть
Достаточно будет убрать Вендела(по нему видно,что не хочет)по Клаудиньо...для его передач нужны открывания нападающих,их нет вообще.Последний гол,открывшись за спины защитников забивался в прошлом году при Малкоме,а на нем(Клаудиньо) ещё и оборонительные функции и только один момент он не доиграл,когда Барриоса заменили.
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Ответ Fomin525
вместо Вендела Кравцов ?
Кравцов не потянет по уровню к сожалению
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