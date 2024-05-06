Мор о Козлове из «Балтики»: «Сравнил бы его с Педри из «Барсы». Не припомню в нашем чемпионате футболистов, которые действуют так разнообразно и с изюминкой»
Эдуард Мор похвалил игру полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.
«Он не боится играть в футбол. Не боится идти на обострение, делать какие‑то тонкие передачи. То есть у него нет страха ошибиться.
Я давно не припомню в нашем чемпионате таких футболистов, которые действуют так разнообразно и с изюминкой. Если его с кем-то сравнивать из молодых мировых звезд, то я бы сравнил его с Педри из «Барселоны», – сказал экс-игрок «Спартака».
Козлов перешел в калининградский клуб из «Зенита» в январе этого года. В семи матчах Мир РПЛ 19-летний футболист забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Полная статистика игрока доступна здесь.
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