Погба снялся во французском фильме «4 нуля» в роли тренера молодых футболистов

Теги ПСЖ Ювентус лига 1 Франция серия А Италия Ги Ру Ролан Курбис Поль Погба кино Футбол

Поль Погба начал актерскую карьеру.

По данным Le Parisien, бывший полузащитник сборной Франции в настоящее время снимается в фильме Фабьена Онтеньенте «4 Zéros» («4 нуля»).

Погба играет тренера, занимающегося воспитанием молодых футболистов, вместе с актерами Жераром Ланвином и Дидье Бурдоном.

Данный фильм, выход которого запланирован на 9 апреля 2025 года, является продолжением фильма «3 Zéros», вышедшего в 2002 году. В состав актеров также вошли два человека из футбола – бывший игрок «Монако» и бывший тренер «Алании» Ролан Курбис и бывший игрок и тренер «Осера» Ги Ру.

Фильм рассказывает о молодом человеке Кидане, который мечтает играть за «ПСЖ». Некоторые сцены из фильма были сняты на «Парк де Пренс» во время матча Лиги 1 между «ПСЖ» и «Ренном» 25 февраля.

Напомним, после положительной допинг-пробы на тестостерон в августе 2023 года итальянский антидопинговый суд 29 февраля подтвердил решение об отстранении Поля Погба от футбола на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Игрок подал апелляцию.

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3 комментария
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Все логично, это изначально был больше артист, нежели футболист
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ну че делать то не..х.й почему бы и нет..
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