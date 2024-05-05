Погба снялся во французском фильме «4 нуля» в роли тренера молодых футболистов

Поль Погба начал актерскую карьеру.

По данным Le Parisien, бывший полузащитник сборной Франции в настоящее время снимается в фильме Фабьена Онтеньенте «4 Zéros» («4 нуля»).

Погба играет тренера, занимающегося воспитанием молодых футболистов, вместе с актерами Жераром Ланвином и Дидье Бурдоном.

Данный фильм, выход которого запланирован на 9 апреля 2025 года, является продолжением фильма «3 Zéros», вышедшего в 2002 году. В состав актеров также вошли два человека из футбола – бывший игрок «Монако» и бывший тренер «Алании» Ролан Курбис и бывший игрок и тренер «Осера» Ги Ру.

Фильм рассказывает о молодом человеке Кидане, который мечтает играть за «ПСЖ». Некоторые сцены из фильма были сняты на «Парк де Пренс» во время матча Лиги 1 между « » и «Ренном» 25 февраля.

Напомним, после положительной допинг-пробы на тестостерон в августе 2023 года итальянский антидопинговый суд 29 февраля подтвердил решение об отстранении от футбола на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Игрок подал апелляцию.