Фанаты «Сосьедада» кричали «Гринвуд, умри» и «Гринвуд – насильник» в матче с «Хетафе»

Теги Хетафе Реал Сосьедад Ла Лига болельщики Мэйсон Гринвуд Футбол

Болельщики «Сосьедада» кричали оскорбления в адрес Мэйсона Гринвуда.

Это происходило во время домашней игры «Хетафе» с «Реал Сосьедад» (1:1) в 32-м туре Ла Лиги.

Как передает COPE, с трибун, где находились болельщики гостевой команды, раздавались скандирования в адрес вингера «Хетафе» Мэйсона Гринвуда. Среди них были фразы «Гринвуд, умри» и «Гринвуд – насильник».

Делегаты матча включат этот эпизод в протокол встречи.

Ранее 22-летний игрок находился под арестом из-за избиения девушки. Позднее уголовное дело в отношении футболиста прекратилось.

В этом сезоне Ла Лиги англичанин сыграл 27 мячей, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Его статистика – здесь

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4 комментария
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А он им ответил голевой передачей
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У фанатов РС там своя атмосфера, приятные люди
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