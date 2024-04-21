Фанаты «Сосьедада» кричали «Гринвуд, умри» и «Гринвуд – насильник» в матче с «Хетафе»

Болельщики «Сосьедада» кричали оскорбления в адрес Мэйсона Гринвуда.

Это происходило во время домашней игры «Хетафе» с « » (1:1) в 32-м туре Ла Лиги.

Как передает COPE, с трибун, где находились болельщики гостевой команды, раздавались скандирования в адрес вингера « » Мэйсона Гринвуда. Среди них были фразы «Гринвуд, умри» и «Гринвуд – насильник».

Делегаты матча включат этот эпизод в протокол встречи.

Ранее 22-летний игрок находился под арестом из-за избиения девушки. Позднее уголовное дело в отношении футболиста прекратилось.

В этом сезоне англичанин сыграл 27 мячей, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Его статистика – здесь.