Фанаты «Сосьедада» кричали «Гринвуд, умри» и «Гринвуд – насильник» в матче с «Хетафе»
Болельщики «Сосьедада» кричали оскорбления в адрес Мэйсона Гринвуда.
Это происходило во время домашней игры «Хетафе» с «Реал Сосьедад» (1:1) в 32-м туре Ла Лиги.
Как передает COPE, с трибун, где находились болельщики гостевой команды, раздавались скандирования в адрес вингера «Хетафе» Мэйсона Гринвуда. Среди них были фразы «Гринвуд, умри» и «Гринвуд – насильник».
Делегаты матча включат этот эпизод в протокол встречи.
Ранее 22-летний игрок находился под арестом из-за избиения девушки. Позднее уголовное дело в отношении футболиста прекратилось.
В этом сезоне Ла Лиги англичанин сыграл 27 мячей, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Его статистика – здесь.