Моуринью интересен саудовской «Аль-Кадисии». Она близка к выходу в высший дивизион и хочет бороться с клубами, принадлежащими PIF

Жозе Моуринью может получить работу в Саудовской Аравии.

По информации журналиста Бена Джейкобса, в назначении португальского специалиста на следующий сезон заинтересована «Аль-Кадисия». Клуб принадлежит нефтяной компании Aramco, которая в апреле заключила спонсорский контракт с ФИФА до 2027 года.

«Аль-Кадисия» выступает во втором дивизионе Саудовской Аравии и близка к выходу в высший – для этого ей нужно набрать 2 очка в оставшихся 4 матчах. Руководство намерено навязать конкуренцию клубам, которыми владеет Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).

должен приехать в Эль-Хубар в конце мая. Последним клубом 61-летнего тренера была «Рома», из которой он был уволен 16 января.