Моуринью интересен саудовской «Аль-Кадисии». Она близка к выходу в высший дивизион и хочет бороться с клубами, принадлежащими PIF

Теги Жозе Моуринью высшая лига Саудовская Аравия Аль-Кадисия Футбол

Жозе Моуринью может получить работу в Саудовской Аравии.

По информации журналиста Бена Джейкобса, в назначении португальского специалиста на следующий сезон заинтересована «Аль-Кадисия». Клуб принадлежит нефтяной компании Aramco, которая в апреле заключила спонсорский контракт с ФИФА до 2027 года. 

«Аль-Кадисия» выступает во втором дивизионе Саудовской Аравии и близка к выходу в высший – для этого ей нужно набрать 2 очка в оставшихся 4 матчах. Руководство намерено навязать конкуренцию клубам, которыми владеет Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).

Моуринью должен приехать в Эль-Хубар в конце мая. Последним клубом 61-летнего тренера была «Рома», из которой он был уволен 16 января. 

12 комментариев
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Ответ Black Phoenix
Не знаю, выдержит ли эго Моура уход от Европейского футбола куда-то в на окраину для работы с ноунеймами и никому неизвестными футболистами, уровень которых к тому же близок к дворовому. Это как программиста хорошего приглашать локальную сеть дома настроить.
Программисты не настраивают сети. А частенько даже и не знают как это делается)
+3
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А вот это хороший вариант для всех. Моуру отличная пенсия и даже возможность пошуметь, любое место в верхней части таблицы со вчерашним выходцем из второго дивизиона будет считаться успехом, там и очередных дурачков в Европе можно на контракт развести.
Для клуба и лиги медийный буст, наконец-то топ-тренер, который ещё и в СМИ обожает поджигать
+4
-2
+2
Не знаю, выдержит ли эго Моура уход от Европейского футбола куда-то в на окраину для работы с ноунеймами и никому неизвестными футболистами, уровень которых к тому же близок к дворовому. Это как программиста хорошего приглашать локальную сеть дома настроить.
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Летом будет интересно, сколько ещё игроков побегут за большим рублём. Конечно винить их будет невчем, так как потом такого шанса может и не быть .
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Хотелось бы узнать сумму, для начала
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Жозе, не надо 😁
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Моур поднимет ещё больше хайпа вокруг Саудовской лиги
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Паевый инвестиционный фонд? Или что за пиф, типа пиф пиф наф наф?
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