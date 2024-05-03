Ривалдо о «Барсе»: «Сезон стал огромным разочарованием. У нас ни одного трофея, а «Реал» почти чемпион и играет в полуфинале ЛЧ»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Ривалдо Футбол

Ривалдо раскритиковал выступление «Барселоны» в текущем сезоне.

«Чтобы успокоить ситуацию в «Барселоне», Хави решил остаться. Это было правильное решение.

На мой взгляд, Хави и «Барселона» не очень хорошо провели этот сезон. Они не выиграли ни одного трофея. Но Хави решил остаться, имея контракт до 2025 года.

Мы должны продать несколько игроков, сделать ряд приобретений, усилиться к следующему сезону, потому что этот сезон был плохим, в то время как наши соперники, мадридский «Реал», практически чемпионы Испании и играют в полуфинале Лиги чемпионов.

Этот сезон стал огромным разочарованием для болельщиков «Барселоны», – сказал бывший полузащитник «блауграны».

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19 комментариев
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Не знаю на что рассчитывали болельщики и руководство Барселоны, но у них одному основному игроку атаки 35 лет, а другому 16. Второе место в Ла Лиге и 1/4 ЛЧ очень даже неплохой результат, особенно учитывая финансы. Огромное разочарование – это скорее Атлетико
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+24
Пожинаем плоды президентства Бертомеу… Сейчас Хави выжимает из ЭТОЙ Барсы максимум. А Реал… мало того, что этот сезон у них очень крутой вышел, так они ещё и усиливаются шикарными кадрами, так что дальше будет только сложнее
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Ну это футбольная жизнь .В плане потенциала у Барсы приятное будущее ,если смогут удержать молодёжь и дать им должное развитие
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+2
Ответ pit4er
Не знаю на что рассчитывали болельщики и руководство Барселоны, но у них одному основному игроку атаки 35 лет, а другому 16. Второе место в Ла Лиге и 1/4 ЛЧ очень даже неплохой результат, особенно учитывая финансы. Огромное разочарование – это скорее Атлетико
так и есть.
+4
-2
+2
Мышление подростка какого-то. Я понимаю, принципиальные соперники ,и так далее, но какой смысл смотреть, как там дела у конкурентов? Типа если бы реал вылетел в 1/8, а чемпионат забрал условный Атлетико, дела у барсы были б лучше?
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Хотели бы болельщики МЮ такое разочарование иметь
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Да вполне неплохой сезон в текущей ситуации! В ЛЧ почти залезли в полуфинал, если б не трагедия Араухо, в лиге на 2м, но Реал исключительно мощный сезон проводит, нечего стыдиться. Молодёжи перспективной полно, травматики потихоньку лечатся, и лично у меня есть надежда и приятное ожидание следующего сезона.
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Ответ pit4er
Не знаю на что рассчитывали болельщики и руководство Барселоны, но у них одному основному игроку атаки 35 лет, а другому 16. Второе место в Ла Лиге и 1/4 ЛЧ очень даже неплохой результат, особенно учитывая финансы. Огромное разочарование – это скорее Атлетико
Атлетико то почему разочарование?)) из-за того что вместо привычного 3 места спустились на 4 из-за аномальной игры Жироны?
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Ответ Ansu Fati
Атлетико то почему разочарование?)) из-за того что вместо привычного 3 места спустились на 4 из-за аномальной игры Жироны?
Потому что у них второй бюджет в лиге, тренер с самой большой зарплатой в мире, не было столько травм основных игроков как в Реале и Барсе, а они всё равно третий год подряд без трофеев: потеряли шансы на чемпионство за 6 туров до конца сезона и ещё вполне могут в зону ЛЧ не попасть
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Ответ Lospinmaps
Ну это футбольная жизнь .В плане потенциала у Барсы приятное будущее ,если смогут удержать молодёжь и дать им должное развитие
самое главное чтобы подводить молодёжь к основе а не выпускать их от безысходности по 50-60 матчей за сезон. надеюсь они не загубят ямаля количеством игр. это безумие рассчитывать на парня до 21 года каждый год нового. дайте парням окрепнуть физически
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Ответ Lospinmaps
Ну это футбольная жизнь .В плане потенциала у Барсы приятное будущее ,если смогут удержать молодёжь и дать им должное развитие
Да-да, лет через 5 посмотрим...
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Ответ Человек1991
Ривальдо брат истинная справедливая таблица ЛаЛиги без подсуживаний и засуживаний : Барселона 85 очков, Реал 65. В Лиге Чемпионов если бы не левая красная карточка , то Барселона на классе бы раскатала ПСЖ, да и победный их пенальти был левый. А реалу как всегда подсуживали в 1/8 украли чистейший гол у Лейпцига даже с Вар, не удалили игроков, не поставили пенальти. Должны были вылетать по справедливости. Против Сити повезло, был позорнейший двух этажный автобус 2 часа, и не удалили тоже пару игроков.
ну заплачь
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Ответ Человек1991
Ривальдо брат истинная справедливая таблица ЛаЛиги без подсуживаний и засуживаний : Барселона 85 очков, Реал 65. В Лиге Чемпионов если бы не левая красная карточка , то Барселона на классе бы раскатала ПСЖ, да и победный их пенальти был левый. А реалу как всегда подсуживали в 1/8 украли чистейший гол у Лейпцига даже с Вар, не удалили игроков, не поставили пенальти. Должны были вылетать по справедливости. Против Сити повезло, был позорнейший двух этажный автобус 2 часа, и не удалили тоже пару игроков.
Попей водички
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