Ривалдо о «Барсе»: «Сезон стал огромным разочарованием. У нас ни одного трофея, а «Реал» почти чемпион и играет в полуфинале ЛЧ»

Ривалдо раскритиковал выступление «Барселоны» в текущем сезоне.

«Чтобы успокоить ситуацию в «Барселоне», Хави решил остаться. Это было правильное решение.

На мой взгляд, Хави и « » не очень хорошо провели этот сезон. Они не выиграли ни одного трофея. Но Хави решил остаться, имея контракт до 2025 года.

Мы должны продать несколько игроков, сделать ряд приобретений, усилиться к следующему сезону, потому что этот сезон был плохим, в то время как наши соперники, мадридский « », практически чемпионы и играют в полуфинале .

Этот сезон стал огромным разочарованием для болельщиков «Барселоны», – сказал бывший полузащитник «блауграны».