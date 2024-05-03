У «Аль-Хилаля» Малкома 22 победы подряд в лиге Саудовской Аравии. Поражений нет с прошлого сезона
«Аль-Хилаль» одержал 22 победы подряд в чемпионате Саудовской Аравии.
Сегодня команда Малкома на выезде обыграла «Аль-Таавун» (3:0) в 30-м туре национального первенства.
В текущем сезоне «Аль-Хилаль», который тренирует Жорже Жезуш, не проиграл ни одного матча лиги и при 27 победах и 2 ничьих лидирует в турнирной таблице.
Поражений у клуба из Эр-Рияда в рамках чемпионата нет с прошлого сезона. Ближайший преследователь – «Аль-Наср» Криштиану Роналду – отстает на 12 очков.
Отметим, что лучший бомбардир «Аль-Хилаля» Александар Митрович забил 23 гола в 23 матчах. В списке бомбардиров чемпионата он отстает от Роналду на 6 мячей.
Малком, ранее выступавший за «Зенит», забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 27 матчах в лиге.
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