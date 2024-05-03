У «Аль-Хилаля» Малкома 22 победы подряд в лиге Саудовской Аравии. Поражений нет с прошлого сезона

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Жорже Жезуш Александар Митрович Малком Футбол

«Аль-Хилаль» одержал 22 победы подряд в чемпионате Саудовской Аравии.

Сегодня команда Малкома на выезде обыграла «Аль-Таавун» (3:0) в 30-м туре национального первенства.

В текущем сезоне «Аль-Хилаль», который тренирует Жорже Жезуш, не проиграл ни одного матча лиги и при 27 победах и 2 ничьих лидирует в турнирной таблице.

Поражений у клуба из Эр-Рияда в рамках чемпионата нет с прошлого сезона. Ближайший преследователь – «Аль-Наср» Криштиану Роналду – отстает на 12 очков.

Отметим, что лучший бомбардир «Аль-Хилаля»  Александар Митрович забил 23 гола в 23 матчах. В списке бомбардиров чемпионата он отстает от Роналду  на 6 мячей.

Малком, ранее выступавший за «Зенит», забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 27 матчах в лиге.

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16 комментариев
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Пустыня не выдерживает опыта с Зенитом
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Малком главная звезда и лучший футболист сезона в пустынной медиалиге ))
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Аль-Хиляль выбрал топ футболиста в лице Малкома ☝🏼и идёт первым в СА🇸🇦 снося всех и вся !
Аль-Наср выбрал самого топового Инстаграмщика в лице КриРо и продаёт больше всех футболок в СА🇸🇦
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Аль хилаль, арабский Байер этого сезона.
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Не монструозный Аркадаг конечно, но тоже неплохо )
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Митрович вернулся, это отличная новость, деклассировать криштика в финале кубка короля бесценно:))
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Зато в лч вылетели от Аль Эйна, который идёт всего-то на 3 месте в ОАЭ
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"Байер" на минималках ©
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Малком передал хилалю менталитет чемпионов полученный в барсе , красава🙏
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Ответ LeK z
Аль хилаль, арабский Байер этого сезона.
что ты несёшь, Аль Хилаль - альфа и омега чемпионата СА, настоящий гегемон, хозяева.
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Ответ Hella black
Аль-Хиляль выбрал топ футболиста в лице Малкома ☝🏼и идёт первым в СА🇸🇦 снося всех и вся ! Аль-Наср выбрал самого топового Инстаграмщика в лице КриРо и продаёт больше всех футболок в СА🇸🇦
Аль-Хиляль взял работяг Митрович, Савич, Малком и с умом подошел к комплектованию состава, криштику купили за сотни миллионов Мане, Лапорта и прочих топов с треблами, победами на КАНе и т.д. и при этом он тащит их ко дну, абсолютно минусовой игрок:))
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Ответ Hella black
Аль-Хиляль выбрал топ футболиста в лице Малкома ☝🏼и идёт первым в СА🇸🇦 снося всех и вся ! Аль-Наср выбрал самого топового Инстаграмщика в лице КриРо и продаёт больше всех футболок в СА🇸🇦
Малком максимум на уровне Виллиана времен Арсенала играет, что его все пиарят, непонятно. Стата для пустыни очень слабая. Даже мой сосед бы забил 5 мячей в этой НедоЛиге
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