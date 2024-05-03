Анчелотти о возможной победе в Ла Лиге: «Реалу» нужно четыре очка, три из них нужно набрать против «Кадиса». Не хотим говорить о празднованиях – еще этого не добились»
Карло Анчелотти заявил, что «Реал» не торопится праздновать победу в Ла Лиге.
«Нам не хватает четырех очков [для победы в Ла Лиге]. В матче с «Кадисом» нужно набрать три из них. Это то, к чему мы стремимся.
Мы не хотим говорить о праздновании, потому что мы еще этого не добились.
Но мы выглядим хорошо», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Для тех кто в танке,Фергисон тоже умен,но он был суровым тренером