Анчелотти о возможной победе в Ла Лиге: «Реалу» нужно четыре очка, три из них нужно набрать против «Кадиса». Не хотим говорить о празднованиях – еще этого не добились»

Карло Анчелотти заявил, что «Реал» не торопится праздновать победу в Ла Лиге.

«Нам не хватает четырех очков [для победы в ]. В матче с « » нужно набрать три из них. Это то, к чему мы стремимся.

Мы не хотим говорить о праздновании, потому что мы еще этого не добились.

Но мы выглядим хорошо», – сказал главный тренер « » .