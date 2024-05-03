Анчелотти о возможной победе в Ла Лиге: «Реалу» нужно четыре очка, три из них нужно набрать против «Кадиса». Не хотим говорить о празднованиях – еще этого не добились»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Кадис Футбол

Карло Анчелотти заявил, что «Реал» не торопится праздновать победу в Ла Лиге.

«Нам не хватает четырех очков [для победы в Ла Лиге]. В матче с «Кадисом» нужно набрать три из них. Это то, к чему мы стремимся.

Мы не хотим говорить о праздновании, потому что мы еще этого не добились.

Но мы выглядим хорошо», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

3 комментария
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Как болельщик Барсы говорю,папа Карло единственный тренер,который не смотря на возраст (65) держит планку.Он как Фергисон но с офигенным характером и умом

Для тех кто в танке,Фергисон тоже умен,но он был суровым тренером
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+1
Ответ rigobersong
Даже не знаю, есть ли в мире более лицемерный тренеришка чем эстонский физрук:)) скорее всего после того как Бавария надругается над ним, выкинут сразу же:))
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