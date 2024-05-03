Идову тратит 90-110 тысяч рублей в месяц в Москве: «Раньше мог купить брендированную вещь, покушать в ресторане. Сейчас понял, что в жизни важны другие вещи»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Брайан Идову Матч ТВ деньги Футбол

Брайан Идову рассказал, сколько денег ему нужно для жизни в Москве.

– Сколько тебе надо денег в месяц, чтобы комфортно прожить в Москве?

– В Перми я жил спокойно на 18 тысяч, главное, чтобы была база клуба, ха‑ха.

Сейчас я трачу от 90 до 110 тысяч рублей. Зависит от ситуации. Мне многого не надо, жизнь простая.

Раньше мог купить какую‑то брендированную вещь, куда‑то сходить, покушать в ресторане.

Но сейчас понял, что в жизни важны другие вещи.

Ценность каких‑то материальных вещей для меня упала, – сказал бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову.

47 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Просто раньше играл в РПЛ
А сейчас в медиалиге

А то рассказывает тут про пересмотр ценностей)
+116
-14
+102
Идову: не уступаю место в автобусе бабкам... потому что Бабки - не главное
+87
-1
+86
Ответ Дима
Просто раньше играл в РПЛ А сейчас в медиалиге А то рассказывает тут про пересмотр ценностей)
странно думать, что человек не может изменить мнение на более адекватное по причине личностного роста
+60
-5
+55
Ответ Федя-гол
странно думать, что человек не может изменить мнение на более адекватное по причине личностного роста
Сходить в ресторан, чтобы вкусно поесть, и купить брендированную вещь, потому что она качественнее, это не роскошь для нормального здорового человека
+32
-8
+24
Ответ Groondler
Идову: не уступаю место в автобусе бабкам... потому что Бабки - не главное
В инстаграмме комментарии под постами Стэтхэма начитался?)
+24
-3
+21
Понял потому что от кормушки оторвали
+35
-15
+20
Да я будучи школьником, почти 30 лет назад тратил миллион в месяц. И это в начальных классах.
P/S А потом нули убрали.
+12
-1
+11
Ответ супермяч
Сходить в ресторан, чтобы вкусно поесть, и купить брендированную вещь, потому что она качественнее, это не роскошь для нормального здорового человека
А чем или почему футболка из ЦУМа за 100 000 и футболка из магазина попроще за 5000 качественнее, если обе из одинакового материала и пошиты ровно?
+9
-1
+8
Ответ супермяч
Сходить в ресторан, чтобы вкусно поесть, и купить брендированную вещь, потому что она качественнее, это не роскошь для нормального здорового человека
Вот ради вас и продают "бренды" с той же китайской фабрики, но с Шильдиком!
+7
0
+7
Ответ супермяч
Сходить в ресторан, чтобы вкусно поесть, и купить брендированную вещь, потому что она качественнее, это не роскошь для нормального здорового человека
А можете объяснить, чем джинсы Баленсиага, принципиально отличаются от Дизеля или Рэнглера, что у них ценник такой неадекватный?
+8
-2
+6
Да нет,просто зарплата упала)
+5
-1
+4
Ответ супермяч
Сходить в ресторан, чтобы вкусно поесть, и купить брендированную вещь, потому что она качественнее, это не роскошь для нормального здорового человека
Под брендированной вещью понимают условные сумки и обувь как минимум за 5-10 тысяч долларов, а то и больше. Это явно не по карману для нормального человека даже самой богатой страны.
+4
0
+4
Ответ Caniball
В инстаграмме комментарии под постами Стэтхэма начитался?)
старина Джейсон - наше всё:)))
+2
0
+2
Ответ супермяч
Ходи в секонд-хэнде, никто же не запрещает. Зачем только навязывать мысль, что покупка брендированной вещи и поход в ресторан это роскошь?
Чето у тебя крайности какие-то. Футболка с несколько раз надбавленной стоимостью чтобы всем менеджерам в цепочке D&G хватило, это обязательный знак качества?
Ты не за качество доплачиваешь, а чтобы манагерам побольше перепало
+2
0
+2
Ответ Groondler
Идову: не уступаю место в автобусе бабкам... потому что Бабки - не главное
https://youtu.be/RBLzQeDNo4w?si=TUt8wl2QN6CdN2DR
+1
0
+1
Ответ Porsche Panamera Official
У отца пенсия 58 тыс
Если бывший госслужащий то верю но у большинства людей она меньше
+1
0
+1
Ответ Alex I
Ну вот не верю я в это абсолютно!!!
Ну я тоже трачу до 150 в Москве. Хата есть,работа есть,что еще нужно??? На ресторан и шмот хватает с головой.
+1
0
+1
Ответ Дима
Просто раньше играл в РПЛ А сейчас в медиалиге А то рассказывает тут про пересмотр ценностей)
Ну я тебе скажу что медиашляпе есть зп по 1-2 млн в месяц
+2
-1
+1
Ответ Porsche Panamera Official
Ну я тоже трачу до 150 в Москве. Хата есть,работа есть,что еще нужно??? На ресторан и шмот хватает с головой.
Но ты не футболист, который видел зарплату в Локомотиве ) Брайан очень тактично обходит тему понижения зп, когда он перестал быть нужным в РПЛ. Если говорить коротко, рестораны в Москве с зарплатой из Черкизово на порядок лучше)
+1
0
+1
Судя по его статистике то он больше 90 тысяч в месяц вообще получать не должен!!!
+1
0
+1
Ответ HRYNDEL
Судя по его статистике то он больше 90 тысяч в месяц вообще получать не должен!!!
Что не так со статистикой?
0
0
0
Ответ fussballer
Да, было время.
С нищими миллионерами((
0
0
0
Ответ &_Bishep_&
Да я будучи школьником, почти 30 лет назад тратил миллион в месяц. И это в начальных классах. P/S А потом нули убрали.
Да, было время.
0
0
0
Ответ Слава Трунов
посадить бы его на нашу пенсию, хотябы 25000, и посмотрел бы
Надо было работать хорошо чтоб пенсия была выше,а не пиво пить на деньги жены
+3
-3
0
Ответ fussballer
Пенсия 25 это достаточно большая.
У отца пенсия 58 тыс
+1
-1
0
Ответ Groondler
Идову: не уступаю место в автобусе бабкам... потому что Бабки - не главное
Джейсон на тебя в суд подаст
0
0
0
Ответ Alex I
Ну вот не верю я в это абсолютно!!!
Ну и не верь дальше. Если тебе сложно принять, что у разных людей одной профессии есть разные потребности, а значит и разные траты - то это уже твои проблемы, а не проблемы Идову
0
0
0
Ответ Дядя ТУРА
Понял потому что от кормушки оторвали
Там сейчас в медиашляпе зп по 1-2 млн в месяц
0
0
0
Ответ Дядя ТУРА
Понял потому что от кормушки оторвали
Так и хочется ему, после прочитанного, сказать:
"Нам то не гони!"
+2
-2
0
Ответ супермяч
Сходить в ресторан, чтобы вкусно поесть, и купить брендированную вещь, потому что она качественнее, это не роскошь для нормального здорового человека
Ну и чушь. Ресторан ещё ладно, но какое качество в бренде? Ты можешь купить такое же качество за меньшие деньги, ты платишь за бренд, нет там никакого качества, которое в 10 раз лучше, чем у обычной одежды.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий