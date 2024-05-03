Идову тратит 90-110 тысяч рублей в месяц в Москве: «Раньше мог купить брендированную вещь, покушать в ресторане. Сейчас понял, что в жизни важны другие вещи»
Брайан Идову рассказал, сколько денег ему нужно для жизни в Москве.
– Сколько тебе надо денег в месяц, чтобы комфортно прожить в Москве?
– В Перми я жил спокойно на 18 тысяч, главное, чтобы была база клуба, ха‑ха.
Сейчас я трачу от 90 до 110 тысяч рублей. Зависит от ситуации. Мне многого не надо, жизнь простая.
Раньше мог купить какую‑то брендированную вещь, куда‑то сходить, покушать в ресторане.
Но сейчас понял, что в жизни важны другие вещи.
Ценность каких‑то материальных вещей для меня упала, – сказал бывший футболист «Локомотива» Брайан Идову.
А сейчас в медиалиге
А то рассказывает тут про пересмотр ценностей)
P/S А потом нули убрали.
Ты не за качество доплачиваешь, а чтобы манагерам побольше перепало
"Нам то не гони!"