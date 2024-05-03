Идову тратит 90-110 тысяч рублей в месяц в Москве: «Раньше мог купить брендированную вещь, покушать в ресторане. Сейчас понял, что в жизни важны другие вещи»

Брайан Идову рассказал, сколько денег ему нужно для жизни в Москве.

– Сколько тебе надо денег в месяц, чтобы комфортно прожить в Москве?

– В Перми я жил спокойно на 18 тысяч, главное, чтобы была база клуба, ха‑ха.

Сейчас я трачу от 90 до 110 тысяч рублей. Зависит от ситуации. Мне многого не надо, жизнь простая.

Раньше мог купить какую‑то брендированную вещь, куда‑то сходить, покушать в ресторане.

Но сейчас понял, что в жизни важны другие вещи.

Ценность каких‑то материальных вещей для меня упала, – сказал бывший футболист « » .