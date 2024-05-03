Капитан «Ромы» Пеллегрини о 0:2 от «Байера»: «Мы действовали лучше. В ответном матче им придется нелегко» 

Лоренцо Пеллегрини оценил поражение от «Байера» (0:2) в 1-м матче 1/2 финала ЛЕ.

«Очень жаль, что они забили два гола, а мы – ноль. Мы действовали лучше, чем они. Мы упустили так много моментов, и даже после их голов мы продолжали играть и выкладываться до последнего.

Они, вероятно, отправятся домой, думая, что выполнили свою работу, а мы будем готовиться к тому, что в ответном матче им придется нелегко», – сказал капитан «Ромы».