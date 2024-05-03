Капитан «Ромы» Пеллегрини о 0:2 от «Байера»: «Мы действовали лучше. В ответном матче им придется нелегко» 

Теги Байер Рома Лига Европы УЕФА Лоренцо Пеллегрини Футбол

Лоренцо Пеллегрини оценил поражение от «Байера» (0:2) в 1-м матче 1/2 финала ЛЕ.

«Очень жаль, что они забили два гола, а мы – ноль. Мы действовали лучше, чем они. Мы упустили так много моментов, и даже после их голов мы продолжали играть и выкладываться до последнего. 

Они, вероятно, отправятся домой, думая, что выполнили свою работу, а мы будем готовиться к тому, что в ответном матче им придется нелегко», – сказал капитан «Ромы».

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13 комментариев
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Юморист
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Фантазер.
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в ответке мы будем еще больше симулировать скажи.
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На самом деле до гола игра была равной, но нелепая ошибка Ромы и Байер уже почувствовал запах крови,
Дальше только Байер смотрелся опаснее, но говорить что вы были лучше , это просто сюр
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Пфффф))))) Хахахахаха)))
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Ну первые минут 15-20 разве что, далее Аспирин был лучше во всем, в комбинационной игре, в культуре паса, в выигранных единоборствах. А что Рома показывала под прессингом Аспирина? Пни мяч куда-то на Лукаку, авось долетит
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А он в курсе что они уже проиграли 1 матч в 2 гола ?
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Даже не знаю в чем Рома была лучше.
Вся тактика в защите сводилась к симуляциям, провокациям, и попыткам укатиться на другой край поля от малейшего касания.
В атаке же, основная мысль была в попытках забить свояка от головы Лукаки.
Сомневаюсь что в ответке есть хоть какие то шансы.
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В ответном ты пропустишь контратаку и 3-0 не вылезти
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неадекватно
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Рома не играла лучше, второй там я вовсе не видел Рому до 90-й минуты
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Сидите дома, вам ничего не светит.
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До ошибки Карсдорпа играли нормально, потом словно сломались и Байер спокойно владел игрой.
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