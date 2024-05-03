Де Росси о 0:2 от «Байера»: «В ответном матче «Роме» предстоит идти на подвиг – победить 2:0 на стадионе команды, которая никогда не проигрывала» 

Теги Байер Рома Даниэле де Росси Лига Европы УЕФА Футбол

Даниэле де Росси оценил поражение от «Байера» (0:2) в 1-м матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы на собственном примере убедились в том, насколько леверкузенцы сильны. В первом тайме мы играли в том стиле, в котором и должны – нам необходимо было подчищать их контратаки. Порой решающее значение имеют мелочи. Самим забить не удалось, а когда вперед выходят они, против такой команды играть сложно.

Осознаем, что в ответном матче нам предстоит идти на подвиг – выйти и победить со счетом 2:0 на стадионе команды, которая никогда не проигрывала [в сезоне]. Нам придется больше идти в атаку, показывая игру, похожую на ту, что была у нас в первом тайме. Возможно, удастся взломать, и тогда все может измениться. 

Обязательно будем играть до последней минуты, как мы делали и сегодня, когда в добавленное время могли забить и сделать счет 1:2», – сказал главный тренер «Ромы».

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4 комментария
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Без шансов, тут уже никакая удача и фарт не спасут - Байер дожмёт в ответном матче, особенно если Рома начнёт раскрываться в попытках играть более агрессивно в остро-атакующем стиле. Подловят и накажут немцы.
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В ответном при раскрытии пропустят больше, Байер это новая сила Бундеслиги
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Не предстоит
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История тренерского противостояния де Росси и Алонсо показывает, что ничего ещё не решено, несмотря на комфортное преимущество мюнхенского гегемона. В 2005 году Алонсо отыгралмя с 0:3, почему бы сейчас де Росси не повторить этот спортивный подвиг?
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