«На фоне Месси все выглядят любителями. МЛС – его детская площадка». Экс-игрок США Гомес о Лео

Теги МЛС Лионель Месси Эркулес Гомес Интер Майами Футбол

Эркулес Гомес поделился впечатлением об игре Лионеля Месси в МЛС.

«Он лучший игрок, которого я когда-либо видел в МЛС. Не думаю, что это секрет. Не думаю, что об этом стоит спорить. Посмотрите на статистику этого парня: 11 голов и 9 передач в десяти играх во всех турнирах. Девять голов в шести играх МЛС. С тех пор, как он подписал контракт с «Интер Майами», он сыграл 24 матча. На его счету 22 гола и 11 передач. И речь только о голевых. Предголевые, которые МЛС тоже считает, я не беру.

Этот парень хорош ровно настолько, насколько рекламировали. Он тот самый. Это его детская площадка. На его фоне все соперники выглядят любителями. Он был настолько хорош, а если не был, то на это была причина. Это связано с травмами. Когда он здоров, когда он в хорошей форме и на поле, его невозможно остановить», – заявил ESPN бывший игрок сборной США.

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25 комментариев
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В МЛС все выглядят любителями, независимо от игры Месси...
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Так это было не только в МЛС, но и во всех турнирах где он участвовал, есть Месси и все остальные:))
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Ответ Leon Petov
В МЛС все выглядят любителями, независимо от игры Месси...
Для фанатов недоразумения из аль насры СА сильный чемпионат или тоже любительский?)
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Месси Легенда Футбола ! Если считать все матчи , 1120 матчей , 925 голов , 420 голевых передач , 300 предголевых пасов , 5000 успешных обводок, 4000 созданных голевых моментов. Самый Титулованный Футболист в истории Футбола - 44 титула ! Чемпион Мира 2022 ! Лучший игрок Турнира и лучший по системе гол+пас рекорд 7+3, ВицеЧемпион Мира 2014 лучший игрок турнира, Чемпион Мира до 20 лет 2005 год лучший игрок турнира, Олимпийский Чемпион Мира 2008 лучший игрок турнира, 10 Ла Лиг 12 раз Лучший игрок турнира, 4 Лиги Чемпионов, 7 раз Лучший игрок Турнира. Если бы не 5 наилевейших судейских ЛЧ реалки и 4 Ла Лиги , и 5 судейских беспределов против Барселоны, то Месси выиграл бы ещё 2-3 Лиги Чемпионов и 3 Ла Лиги.
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Кстати, как там Чемпионы Европы в МЛС поживают?:) Где Инсинье и Бернадески?:)) А сорян, я же забыл, что Евро не показатель, ведь его можно выиграть даже поскакав на бровке:)))
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Да?? А криш вот думает что играет в чемпионате уровня франции
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Лучший бомбардир в истории Класико. Вот где была его площадка
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Ответ 113k
поэтому обосрался Месси в прошлом сезоне, наверно тоже любитель на фоне МЛС.
????
Можно узнать как Лео обоср#лся?)
Предположу что за 10 игр, а Лео перешел под конец сезона в последнюб команду лиги, он должен был их вывести на первое место?)
Ну а Кубок, который Интер впервые выиграл, это у недалеких считается провалом?))
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Ответ Любезный Коссутий
МЛС = Сегунда. естественно, Месси порвет ее в клочья
А ЧМ тоже сегундой был?)
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Ответ Клименко
А ЧМ тоже сегундой был?)
ЧМ это кубковый турнир, турнир сборных. не вижу связи
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Ответ Хызыр
В США весь спорт это шоу. Я еще перед сезоном писал, что команду пенсионеров друзей Месси будут тащить. Поэтому спектакль. Недавно посмотрел лучшие моменты этого цирка, так там все вокруг Месси бегают и без борьбы дают себя в дураках оставлять, любое прикосновение к божеству карается свистком. Ну, в общем, такая же постановка, как и рестлинг. Реальный уровень мы увидели в матче с Аль насром, даже пустынные полулюбители вынесли этот цирк насував 6 безответных мячей
Не так давно аль наср в подобной товарке вынес Арсенал.
Означает ли это что СА сильнее АПЛ?)))
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Ответ rigobersong
Кстати, как там Чемпионы Европы в МЛС поживают?:) Где Инсинье и Бернадески?:)) А сорян, я же забыл, что Евро не показатель, ведь его можно выиграть даже поскакав на бровке:)))
Евро самый переоцененный турнир в мире
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Ответ иц а мен
Евро самый переоцененный турнир в мире
Когда было 16 команд мне нравился, даже если и выходили команды вроде Латвии, то если не классом, то порядком брали и не были прям уж совсем залетными:) Сейчас же попадают все кому не лень:) Из группы выходят 3 команды, ну просто в посмешище какое-то Евро превратился:)
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Ответ иц а мен
Причем млс топ лига, в топ 10 как минимум входит
🤣🤣🤣 за юмор 5+++
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