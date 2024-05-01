«На фоне Месси все выглядят любителями. МЛС – его детская площадка». Экс-игрок США Гомес о Лео
Эркулес Гомес поделился впечатлением об игре Лионеля Месси в МЛС.
«Он лучший игрок, которого я когда-либо видел в МЛС. Не думаю, что это секрет. Не думаю, что об этом стоит спорить. Посмотрите на статистику этого парня: 11 голов и 9 передач в десяти играх во всех турнирах. Девять голов в шести играх МЛС. С тех пор, как он подписал контракт с «Интер Майами», он сыграл 24 матча. На его счету 22 гола и 11 передач. И речь только о голевых. Предголевые, которые МЛС тоже считает, я не беру.
Этот парень хорош ровно настолько, насколько рекламировали. Он тот самый. Это его детская площадка. На его фоне все соперники выглядят любителями. Он был настолько хорош, а если не был, то на это была причина. Это связано с травмами. Когда он здоров, когда он в хорошей форме и на поле, его невозможно остановить», – заявил ESPN бывший игрок сборной США.
Можно узнать как Лео обоср#лся?)
Предположу что за 10 игр, а Лео перешел под конец сезона в последнюб команду лиги, он должен был их вывести на первое место?)
Ну а Кубок, который Интер впервые выиграл, это у недалеких считается провалом?))
Означает ли это что СА сильнее АПЛ?)))