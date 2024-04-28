Месси лидирует в гонке бомбардиров сезона МЛС и по «гол+пас» – 9+4 в 7 играх

Теги МЛС Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами Футбол

Лионель Месси сделал дубль и голевую передачу в матче МЛС с «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

С 9 мячами в 7 играх форвард «Интер Майами» вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона, опережая Кристиана Бентеке («Ди Си Юнайтед») и Кристиана Аранго («Реал Солт Лэйк»), на счету которых по 8 голов. 

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес с 7 мячами в 10 играх делит 3-е место в списке с Льюисом Морганом («Нью-Йорк Ред Буллс»).

Также Месси лидирует в сезоне МЛС по системе «гол+пас» – 13 (9+4) очков, опережая Аранго и Суареса, у которых по 11 баллов за результативность. 

Подробнее статистика Месси – здесь.

Статистика МЛС

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4 комментария
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Месси - игрок PlayStation. Невозможные вещи, которые он делает возможными.
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Хорошая пенсия
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Ответ Латерали Васс и Меле
Хорошая пенсия
Достоин))
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Месси радует поклонников своими красивыми голами, красивой игрой, роналду же вызывает отвращение у арабов, своим хамским поведением, неуважение к соперникам, судьям к болельщикам.
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