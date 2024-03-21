McDonald’s стал титульным спонсором чемпионата Франции. Турнир будет называться Макдоналдс Лига 1 со следующего сезона

Чемпионат Франции официально сменил название.

Профессиональная футбольная лига (LFP) подтвердила, что компания McDonald’s стала новым титульным спонсором Лиги 1. Со следующего сезона турнир будет носить название Макдоналдс Лига 1. Соглашение рассчитано на 3 года.

«Благодаря новому соглашению LFP продолжает свои амбиции по развитию бренда Лиги 1, чтобы сделать его еще более объединяющим. Благодаря своей национальной сети из 1560 ресторанов McDonald’s позволит Лиге 1 стать еще ближе к болельщикам по всей стране.

Кроме того, благодаря международному аспекту своего титульного спонсора Лига 1 выиграет от дополнительных факторов роста за границей.

Этим новым партнерством McDonald’s подчеркивает глубокую приверженность всех своих франчайзи развитию любительских спортивных клубов. По всей стране более 400 футбольных клубов пользуются поддержкой ресторанов McDonald’s для поддержки молодежных, любительских, женских и профессиональных команд.

LFP и McDonald’s также намерены использовать свое будущее партнерство для поддержки своих давних обязательств по борьбе с малоподвижным образом жизни и продвижению амбициозных социальных и экологических программ», – говорится в пресс-релизе LFP.

Ранее сообщалось, что Лига 1 будет получать от «Макдоналдс» за нейминг 30 млн евро в год. На протяжении нескольких сезонов турнир назывался Лига 1 Uber Eats.

Фото: https://www.lfp.fr/