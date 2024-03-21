McDonald’s стал титульным спонсором чемпионата Франции. Турнир будет называться Макдоналдс Лига 1 со следующего сезона

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Чемпионат Франции официально сменил название.

Профессиональная футбольная лига (LFP) подтвердила, что компания McDonald’s стала новым титульным спонсором Лиги 1. Со следующего сезона турнир будет носить название Макдоналдс Лига 1. Соглашение рассчитано на 3 года. 

«Благодаря новому соглашению LFP продолжает свои амбиции по развитию бренда Лиги 1, чтобы сделать его еще более объединяющим. Благодаря своей национальной сети из 1560 ресторанов McDonald’s позволит Лиге 1 стать еще ближе к болельщикам по всей стране.

Кроме того, благодаря международному аспекту своего титульного спонсора Лига 1 выиграет от дополнительных факторов роста за границей. 

Этим новым партнерством McDonald’s подчеркивает глубокую приверженность всех своих франчайзи развитию любительских спортивных клубов. По всей стране более 400 футбольных клубов пользуются поддержкой ресторанов McDonald’s для поддержки молодежных, любительских, женских и профессиональных команд.

LFP и McDonald’s также намерены использовать свое будущее партнерство для поддержки своих давних обязательств по борьбе с малоподвижным образом жизни и продвижению амбициозных социальных и экологических программ», – говорится в пресс-релизе LFP.

Ранее сообщалось, что Лига 1 будет получать от «Макдоналдс» за нейминг 30 млн евро в год. На протяжении нескольких сезонов турнир назывался Лига 1 Uber Eats.

Фото: https://www.lfp.fr/

88 комментариев
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Смешно – и точка.
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+165
Биг Мак Матч Тура
+115
-1
+114
Лучше еда, чем букмекеры и алкашка.
+96
-11
+85
Азар не дождался
+53
0
+53
Так вот где настоящая бургер лига
+44
-3
+41
Ответ Алексей Мишин
Смешно – и точка.
Лё смешно и точка)))
+38
-4
+34
Лучше бы McLigue
+26
-2
+24
Вкусно и точка Российская Премьер Лига
+26
-4
+22
- а знаешь как в Париже называют четвертьфунтовый чизбургер?
- они называет его Роял Чизбургер!
+19
-2
+17
Азар возвращается в Лилль
+15
-1
+14
Ответ Borland
Так вот где настоящая бургер лига
Так он и сейчас uber eats league 1
+14
-1
+13
Эден Азар: Я возвращаюсь в футбол!
+13
0
+13
Ответ covalenko.vetal@yandex.ru
В аниме "Гетто" говорили, что самая распространенная причина смерти чернокожих в США — это фаст-фуд, что обгоняет перестрелки и проблемы с полицией.
Очень правильно делать выводы исходя из комедийного мультфильма, которому больше 10-ти лет:)
+10
0
+10
Азар сообщил о возобновлении карьеры и возвращении в Лилль
+7
0
+7
Ответ Filipp Gorski
Вкусно и точка Российская Премьер Лига
Вкус очка РПЛ
+17
-11
+6
Ответ Max Zhomkov
Биг Мак Матч Тура
Эден, настало твоё время
+6
0
+6
Ответ Абдул Абакаев
Азар не дождался
Время возобновить карьеру.
+5
0
+5
Ответ Абдул Абакаев
Азар не дождался
Его маскотом возьмут)
+5
0
+5
Ответ encaro_one
Лучше еда, чем букмекеры и алкашка.
Алкашку не трогай!!!
+22
-17
+5
Ответ повидло
- а знаешь как в Париже называют четвертьфунтовый чизбургер? - они называет его Роял Чизбургер!
- А как они называют Биг Мак?
- Биг Мак?
- Лё Биг Мак!
- Лё Биг Мак...)
+4
0
+4
Азар не заявил о возобновлении карьеры?!?
+4
0
+4
РПЛ Вкусно и Точка
В Меню: Хот Дог Дзюба
Бургер Джикия
+3
0
+3
Лига мечты Азара
+3
0
+3
Ответ Max Zhomkov
Биг Мак Матч Тура
В НХЛ уже есть Чикен Макнаггетс-minute - последняя минута каждого периода.😅
+4
-1
+3
Зато теперь Лига 1 заполучит своего "Роналдо" - Рональд Макдональдье.
+5
-2
+3
Лучше бы KFC League 1. Больше подходит…
+3
0
+3
О, Азар рано карьеру закончил)
+2
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+2
Азар уже возобновил карьеру?
+2
0
+2
Азар то рано карьеру закончил, шас бы хорошо смотрелся в этой лиге .
+1
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Ответ Сергей Галынский
РПЛ Вкусно и Точка В Меню: Хот Дог Дзюба Бургер Джикия
Бургер Слуцкий
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