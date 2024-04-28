«Дармштадт» вылетел из Бундеслиги

Определился первый клуб, вылетевший из Бундеслиги в этом сезоне.

В 31-м туре чемпионата Германии « » дома уступил « » (0:1).

Команда Торстена Либеркнехта потеряла шансы на сохранение прописки в высшем немецком дивизионе.

« » располагается на последнем, 18-м, месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 17 очков.

Отставание от «Майнца», который идет на 16-м месте, дающем право на стыковой матч, составляет 11 очков за три тура до конца чемпионата.