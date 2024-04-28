«Дармштадт» вылетел из Бундеслиги

Теги бундеслига Германия Д2 Германия Дармштадт Хайденхайм Торстен Либеркнехт Футбол

Определился первый клуб, вылетевший из Бундеслиги в этом сезоне.

В 31-м туре чемпионата Германии «Дармштадт» дома уступил «Хайденхайму» (0:1).

Команда Торстена Либеркнехта потеряла шансы на сохранение прописки в высшем немецком дивизионе.

«Дармштадт» располагается на последнем, 18-м, месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 17 очков.

Отставание от «Майнца», который идет на 16-м месте, дающем право на стыковой матч, составляет 11 очков за три тура до конца чемпионата.

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6 комментариев
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Заслуженный вылет в БЛ2 👍
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пошумели немножко, ну и хватит с вас
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Ну тем не менее команда хоть как то старалась играть в привлекательный футбол, даже несмотря на такие результаты
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Клиенты Кейна улетели))
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Ответ Дмитрий Яруллин
ну ничего страшного , тяу тяу тяу тяу
=дау-дау. прорвёмся-разберёмся=
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