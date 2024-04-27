«ПСЖ» продлил контракт с 18-летним Заиром-Эмери до 2029 года

Уоррен Заир-Эмери продлил контракт с «ПСЖ».

Парижский клуб объявил о подписании нового соглашения с 18-летним полузащитником. Оно рассчитано до 30 июня 2029 года.

Заир-Эмери провел первый матч за основную команду «ПСЖ» в августе 2022 года в возрасте 16 лет, 4 месяцев и 29 дней, став самым молодым дебютантом в истории клуба.

С тех пор хавбек провел 69 игр за парижан, отличившись 5 голами. Его статистику можно найти здесь.

Фото: https://en.psg.fr/