«ПСЖ» продлил контракт с 18-летним Заиром-Эмери до 2029 года
Уоррен Заир-Эмери продлил контракт с «ПСЖ».
Парижский клуб объявил о подписании нового соглашения с 18-летним полузащитником. Оно рассчитано до 30 июня 2029 года.
Заир-Эмери провел первый матч за основную команду «ПСЖ» в августе 2022 года в возрасте 16 лет, 4 месяцев и 29 дней, став самым молодым дебютантом в истории клуба.
С тех пор хавбек провел 69 игр за парижан, отличившись 5 голами. Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://en.psg.fr/
в 18 лет