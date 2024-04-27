«ПСЖ» продлил контракт с 18-летним Заиром-Эмери до 2029 года

Теги ПСЖ лига 1 Франция Уоррен Заир-Эмери Футбол

Уоррен Заир-Эмери продлил контракт с «ПСЖ».

Парижский клуб объявил о подписании нового соглашения с 18-летним полузащитником. Оно рассчитано до 30 июня 2029 года. 

Заир-Эмери провел первый матч за основную команду «ПСЖ» в августе 2022 года в возрасте 16 лет, 4 месяцев и 29 дней, став самым молодым дебютантом в истории клуба. 

С тех пор хавбек провел 69 игр за парижан, отличившись 5 голами. Его статистику можно найти здесь

Фото: https://en.psg.fr/

10 комментариев
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В свои 18 уже сильнее распиаренных Педри и Гави
+10
-4
+6
Ответ Roman
В свои 18 уже сильнее распиаренных Педри и Гави
Так подобными заявлениями Педри, Гави и пиарят. И не только их, а любых перспективных талантов
+6
0
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Талантливый мальчик.
+4
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Будущее ПСЖ и сб. Франции💪🇨🇵
+5
-2
+3
Обязан выиграть Голден бой 2024!!!
+1
0
+1
Ответ Игорь Новиков
Талантливый мальчик.
да мальчик один из лучших в Европе в центре полузащиты
в 18 лет
+2
-1
+1
Роскошный кстати игрок. Как по мне, будущая суперзвезда
0
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Ответ JohnnyMulka
да мальчик один из лучших в Европе в центре полузащиты в 18 лет
Хороший, да.
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Ответ Roman
В свои 18 уже сильнее распиаренных Педри и Гави
На основании чего это сказано, кроме хейта?
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