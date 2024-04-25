Хави хочет, чтобы Араухо остался в «Барсе», несмотря на предложение «Баварии». Лапорта оптимистичен в продлении контракта с защитником

«Барселона» намерена продлить контракт с Рональдом Араухо.

Главный тренер каталонского клуба хотел бы сохранить в составе команды основных футболистов, в число которых входит .

У уругвайского защитника имеется предложение от «Баварии», но Хави считает, что игроку лучше продолжать выступления в «Барселоне».

Тренер хочет, чтобы игрок остался в команде. Как пишет Mundo Deportivo, для Араухо также приоритетом является продолжение карьеры в каталонской команде.

Клуб не хочет продавать лидеров команды, если только футболист сам не захочет покинуть «Барселону».

Президент каталонцев оптимистично настроен в вопросе продления контракта с Араухо.

В нынешнем сезоне Араухо провел 22 матча в Ла Лиге.