Хави хочет, чтобы Араухо остался в «Барсе», несмотря на предложение «Баварии». Лапорта оптимистичен в продлении контракта с защитником

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Рональд Араухо Футбол

«Барселона» намерена продлить контракт с Рональдом Араухо.

Главный тренер каталонского клуба Хави хотел бы сохранить в составе команды основных футболистов, в число которых входит Рональд Араухо.

У уругвайского защитника имеется предложение от «Баварии», но Хави считает, что игроку лучше продолжать выступления в «Барселоне».

Тренер хочет, чтобы игрок остался в команде. Как пишет Mundo Deportivo, для Араухо также приоритетом является продолжение карьеры в каталонской команде.

Клуб не хочет продавать лидеров команды, если только футболист сам не захочет покинуть «Барселону».

Президент каталонцев Жоан Лапорта оптимистично настроен в вопросе продления контракта с Араухо.

В нынешнем сезоне Араухо провел 22 матча в Ла Лиге.

8 комментариев
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Ответ dr. cage
Придётся Винисиусу на новую форму тоже карман пришивать..
Ой как смешно? Не потянет твой Винисиус Араухо, не те габариты
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Араухо надо оставить, фундаментальный игрок для Барсы
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Состав надо оставить . Продать всех кто в аренде и купить опорника хорошего качества . Все больше ничего не надо . Состав отличный .
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А я за продажу Араухо за 100-120 млн, на эти деньги можно взять толкового опорника и форварда, а в защите есть Кристенсен, Кунде, Кубарси и Мартинес.
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Львиная доля проблем в обороне у Барсы в этом сезоне из-за отсутствия хорошего опорника, поэтому продать Араухо и взять опорника - очень хорошая идея, тем более в защите есть кому играть
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Ответ yarmuck
Ой как смешно? Не потянет твой Винисиус Араухо, не те габариты
По последним матчам Вини хозяин барсы.
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Ответ ljolik888
Состав надо оставить . Продать всех кто в аренде и купить опорника хорошего качества . Все больше ничего не надо . Состав отличный .
Разные источники пишут, что нужны одна или две крупные продажи...
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