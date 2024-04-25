Хави хочет, чтобы Араухо остался в «Барсе», несмотря на предложение «Баварии». Лапорта оптимистичен в продлении контракта с защитником
«Барселона» намерена продлить контракт с Рональдом Араухо.
Главный тренер каталонского клуба Хави хотел бы сохранить в составе команды основных футболистов, в число которых входит Рональд Араухо.
У уругвайского защитника имеется предложение от «Баварии», но Хави считает, что игроку лучше продолжать выступления в «Барселоне».
Тренер хочет, чтобы игрок остался в команде. Как пишет Mundo Deportivo, для Араухо также приоритетом является продолжение карьеры в каталонской команде.
Клуб не хочет продавать лидеров команды, если только футболист сам не захочет покинуть «Барселону».
Президент каталонцев Жоан Лапорта оптимистично настроен в вопросе продления контракта с Араухо.
В нынешнем сезоне Араухо провел 22 матча в Ла Лиге.