В АПЛ забито 1092 гола – новый рекорд за сезон с 20 командами. Прошло 34 тура, осталось еще 45 игр

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм рекорды Футбол

В АПЛ установлен рекорд по забитым голам за сезон с участием 20 команд.

Как передает ESPN, с учетом вчерашнего игрового дня в нынешнем сезоне лиги на данный момент забито 1092 гола в 335 матчах. Предыдущий рекорд – 1084 гола – был зафиксирован по итогам прошлого сезона.

Ожидается, что в случае сохранения текущих средних показателей – 3,26 гола за матч – к концу сезона в АПЛ будет забито в общей сложности 1329 голов. На данный момент осталось сыграть еще 45 игр.

Самой результативной командой нынешнего сезона АПЛ является «Арсенал», забивший 82 гола в 34 матчах. Больше всего пропущенных голов у «Шеффилд Юнайтед» – 92.

15 комментариев
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ну ясное дело, что рекорд. Челси и МЮ стараются не покладая рук
+9
-1
+8
еще ж кучу матчей
+7
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+7
Ответ Влад Буковски
Еврокубки это подтверждают 🤡
Да, подтверждают. За последние 5 лет три разных представителя АПЛ выигрывали ЛЧ
Никто и близко так не сможет из других лиг
+7
0
+7
Лучшая лига мира
+14
-9
+5
Одно из объяснений этого кроется в постоянном добавлении к матчам по 7-10 минут, где часто залетает парочка голов.
+5
0
+5
Ответ Влад Буковски
Еврокубки это подтверждают 🤡
Это точно, уже даже Реал хочет уйти из ЛЧ, потому что рейтинги и прибыль АПЛ выше
+7
-4
+3
Челси старался,как мог
+2
0
+2
Ответ Влад Буковски
Еврокубки это подтверждают 🤡
А чё еврокубки? Просто неудачный сезон, а так за последнее время 3 разных английских клуба выигрывали ЛЧ, ещё четвёртый играл в финале, в прошлом сезоне 2 из 3 еврокубка уехали в Англию. Лучшие игроки мира едут либо в Реал, либо в АПЛ, больше всех зарабатывают клубы АПЛ, наивысшие телевизионные рейтинги среди местных чемпионатов у АПЛ. Достаточно? Или хочешь сказать, что Сериал с тремя проигранными еврофиналами в прошлом сезоне, одним еврокубком за 10 лет, нищими клубами, старыми разваливающимся стадионами лучше АПЛ?)
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Что тут скажешь, не зря АПЛ самая зрелищная лига. Зрители хотят голов, а не тактических схваток тренерских умов.
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Ну так время на 10 минут увеличили . Плюс уровень защиты упал в край.
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Ничего удивительного. Во-первых, судьи тащат матчи искусственно, как Сито - Челси 4:4, когда судья начал с левой пенки, и голы посыпались после этого. Или когда случился беспредел в матче Ливерпуля с Тоттенхэмом, где было левейшее удаление, и Тоттенхэм в итоге забил. А во-вторых, набрали в лигу всяких физруков вроде Де Дзерби, которые стабильно дарят по 4-6 голов Лутонам, Фулхэмам и Астон Виллам. Ну такие себе показатели
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Ответ Влад Буковски
Еврокубки это подтверждают 🤡
Еврокубки это не Лига ☝️🤬🧐
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