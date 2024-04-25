В АПЛ забито 1092 гола – новый рекорд за сезон с 20 командами. Прошло 34 тура, осталось еще 45 игр

В АПЛ установлен рекорд по забитым голам за сезон с участием 20 команд.

Как передает ESPN, с учетом вчерашнего игрового дня в нынешнем сезоне лиги на данный момент забито 1092 гола в 335 матчах. Предыдущий рекорд – 1084 гола – был зафиксирован по итогам прошлого сезона.

Ожидается, что в случае сохранения текущих средних показателей – 3,26 гола за матч – к концу сезона в АПЛ будет забито в общей сложности 1329 голов. На данный момент осталось сыграть еще 45 игр.

Самой результативной командой нынешнего сезона является « », забивший 82 гола в 34 матчах. Больше всего пропущенных голов у « » – 92.