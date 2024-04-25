Олег Матыцин: «Необходимо восстановить имидж российских тренеров. Хороший пример – деятельность РФС, уверен, это пойдет на благо российскому футболу»

Теги премьер-лига Россия РФС Олег Матыцин Политика Матч ТВ Футбол

Олег Матыцин рассказал о работе РФС по подготовке тренерских кадров.

«Сейчас во многих отраслях идет курс на импортозамещение. Раньше в российском спорте делали акцент на приглашение иностранных тренеров, но сейчас мы видим необходимость в подготовке российских кадров, в восстановлении имиджа российских специалистов.

Один из хороших примеров – это деятельность Российского футбольного союза (РФС), который заключил соглашение с семью высшими учебными заведениями по подготовке кадров. Уверен, это пойдет на благо российскому футболу», – заявил министр спорта РФ на пленарной сессии «Возможности будущего: продолжительная и активная жизнь. Спорт», проходящей на выставке‑форуме «Россия» на ВДНХ.

9 комментариев
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Чтоб получить лицензию, хотя бы B нужно чуть ли не в космос улететь.
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Как всегда: занимаемся имитацией, а не реальной деятельностью.
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Надо работать не над имиджем, а над качеством и обучением тренеров! А имидж у нас и там отличный у половины, а вот выходят на матч и грусть
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Слуцкий у хозяев поднимает реноме наших тренеров
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Помните в Спартаке был такой Наиль Измайлов, который Каррере жизнь портил и Педро Рошу привез. Он после Спартака, как грамотный специалист (хи-хи) был в числе преподавателей в mba НИУ ВШЭ по футбольному менеджменту. Затем такой спец отправился поднимать Фнл. Но связи с одним из самых престижных вузов не оставил, более того, ВШЭ участвует в составлении календаря при помощи математических моделей и регулярно приглашает Измайлова на свои научные мероприятия.
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Руссо трениристо облико морале
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Как они не устают штаны протирать на всевозможных заседаниях
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Аж 7 контрактов заключили! Нужно министру медаль выдать за развитие и прорыв в отечественной тренерской школе!
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У них везде "имидж, имидж", хотя по факту у российских тренеров нет никакого имиджа, т.к. 99% находятся здесь. В европейских топ-клубах и середняках никогда не были, но кричат про имидж
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