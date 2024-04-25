Олег Матыцин: «Необходимо восстановить имидж российских тренеров. Хороший пример – деятельность РФС, уверен, это пойдет на благо российскому футболу»

Олег Матыцин рассказал о работе РФС по подготовке тренерских кадров.

«Сейчас во многих отраслях идет курс на импортозамещение. Раньше в российском спорте делали акцент на приглашение иностранных тренеров, но сейчас мы видим необходимость в подготовке российских кадров, в восстановлении имиджа российских специалистов.

Один из хороших примеров – это деятельность Российского футбольного союза ( ), который заключил соглашение с семью высшими учебными заведениями по подготовке кадров. Уверен, это пойдет на благо российскому футболу», – заявил министр спорта РФ на пленарной сессии «Возможности будущего: продолжительная и активная жизнь. Спорт», проходящей на выставке‑форуме «Россия» на ВДНХ.