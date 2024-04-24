Астон Вилла – Челси где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры АПЛ 27 апреля
В субботу, 27 апреля, сыграют Астон Вилла и Челси в 35 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Астон Вилла – Челси
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Последние матчи Астон Вилла
- Астон Вилла – Борнмут : 3 – 1
- Лилль – Астон Вилла : 2 – 1
- Арсенал – Астон Вилла : 0 – 2
- Астон Вилла – Лилль : 2 – 1
- Астон Вилла – Брентфорд : 3 – 3
Последние матчи Челси
- Арсенал – Челси : 5 – 0
- Манчестер Сити – Челси : 1 – 0
- Челси – Эвертон : 6 – 0
- Шеффилд Юнайтед – Челси : 2 – 2
- Челси – Манчестер Юнайтед : 4 – 3
Прогноз на матч Астон Вилла – Челси
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