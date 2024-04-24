«Барса» не продаст Ямаля в «ПСЖ». С вингером продлят контракт до 2030-го, когда ему исполнится 18 лет

«Барселона» не продаст Ламина Ямаля в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что трансфер 16-летнего вингера может стать приоритетом парижан предстоящим летом. Возможная сумма трансфера оценивается в 200 млн евро.

По информации Diario Sport, агент Ямаля Жорже Мендеш проинформировал «Барселону» об интересе « » несколько недель назад.

Однако каталонский клуб отказался рассматривать любые предложения по Ламину, так как считает, что он станет ключевым игроком и лицом клуба в ближайшие годы.

Сумма отступных за 16-летнего вингера составляет 1 млрд евро, и « » не планирует снижать ее.

Ямаль, в свою очередь, также не заинтересован в уходе из «Барселоны». Сообщается, что клуб и игрок устно договорились о продлении контракта до 2030 года, когда исполнится 18 лет. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года.