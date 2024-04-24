«Барса» не продаст Ямаля в «ПСЖ». С вингером продлят контракт до 2030-го, когда ему исполнится 18 лет

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш агенты деньги Ламин Ямаль Футбол

«Барселона» не продаст Ламина Ямаля в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что трансфер 16-летнего вингера может стать приоритетом парижан предстоящим летом. Возможная сумма трансфера оценивается в 200 млн евро.

По информации Diario Sport, агент Ямаля Жорже Мендеш проинформировал «Барселону» об интересе «ПСЖ» несколько недель назад.

Однако каталонский клуб отказался рассматривать любые предложения по Ламину, так как считает, что он станет ключевым игроком и лицом клуба в ближайшие годы.

Сумма отступных за 16-летнего вингера составляет 1 млрд евро, и «Барселона» не планирует снижать ее.

Ямаль, в свою очередь, также не заинтересован в уходе из «Барселоны». Сообщается, что клуб и игрок устно договорились о продлении контракта до 2030 года, когда Ламину исполнится 18 лет. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года.

108 комментариев
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Я конечно знал что в Барселоне сейчас время тяжёлое, и играть приходится ещё совсем молодым игрокам…Но не настолько же
+327
-1
+326
Ответ wmfrxwf5rq
Я конечно знал что в Барселоне сейчас время тяжёлое, и играть приходится ещё совсем молодым игрокам…Но не настолько же
Ямаль еще даже в первый класс не пошел а уже в Эль-Класико сыграл.
+159
-1
+158
« Когда ему исполнится 8 лет» ?) вот это понимаю воспитанники в Барселоне! Скоро, как только ходить начнут, сразу в основу)
+135
-1
+134
смешная опечатка)))
+74
-1
+73
страшно представить каким монстром он станет, когда ему 12 исполнится
+63
-1
+62
И это в 8 лет!!!
+59
-1
+58
Ответ Yobo
Ямаль еще даже в первый класс не пошел а уже в Эль-Класико сыграл.
А представляет, что было бы, если бы его гол (возможный) засчитали? Это же рекорд на все времена!
+50
-1
+49
Загадочная история Бенджамина Ямаля
+46
-1
+45
Ответ Oleg Kostin
« Когда ему исполнится 8 лет» ?) вот это понимаю воспитанники в Барселоне! Скоро, как только ходить начнут, сразу в основу)
Где был Ямаль восемь лет?
+28
-1
+27
Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий удален модератором
Посиди на чем нибудь холодном )
+24
0
+24
Ясно, автору 0 лет
+24
-1
+23
Тащит Барсу в 0 лет!!! Лебронам такое и не снилось!!!
+16
0
+16
8 лет?
+13
0
+13
Новость зачёт. Оставьте как есть 😆👍
+14
-1
+13
Ответ Винстон Лайтс
смешная опечатка)))
думаю это осознанно сделано чтобы кликбейт собрать
+12
0
+12
Ямаль почти на 5 лет старше Винисиуса.
Тот является 3-летним нападающим по версии спортса.
+10
0
+10
фраза «Ямаль самый молодой игрок….» обрела еще более смешной смысл
+9
0
+9
Ответ wmfrxwf5rq
Я конечно знал что в Барселоне сейчас время тяжёлое, и играть приходится ещё совсем молодым игрокам…Но не настолько же
В тяжёлые времена рождаются сильные люди. Не успело молоко обсохнуть на губах, а уже на поле пора. Родина- мать зовёт.
+10
-1
+9
Ответ Винстон Лайтс
смешная опечатка)))
Для Барсы это не так удивительно, интереснее бы было, если бы допустили ещё одну опечатку, написав вместо «до 2030» «в 2030»))))
+10
-2
+8
Для двухлетнего парень классно играет😂
+7
0
+7
Подозреваю, что такие опечатки спортсы делают осознанно, чтобы набрать классов, охватов и комментов. А когда вижу, как долго эти опечатки удаляют, подозрения перерастают в крайнюю уверенность.
+6
0
+6
а где вы были в 8 лет?
+7
-1
+6
А потом отдадут в аренду в Брайтон
+6
0
+6
Ответ Muhammed Lokgaev
страшно представить каким монстром он станет, когда ему 12 исполнится
Получается он переписанный иначе за основу играть не смог бы, все рычаги использует Лапорта, даже детсадовского заставляет с мужиками играть.
+6
0
+6
опечатка 😂😂👍
+6
0
+6
Интересно что за карапуз выводил его на матчи ЛЧ, трехлетний разве что.
+5
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+5
Что-то с математикой...🤔🤔
+5
0
+5
Ответ Yobo
Ямаль еще даже в первый класс не пошел а уже в Эль-Класико сыграл.
Так ему только исполнится 8 лет в 2030! Сейчас ему целых 2 года. Ясли-Барса..
+5
0
+5
Ответ Yobo
Ямаль еще даже в первый класс не пошел а уже в Эль-Класико сыграл.
А уже стал самым молодым игроком, забивший гол фантом в Эль-Классико
+4
0
+4
Бенджамин Баттон?
+4
0
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