«Барса» не продаст Ямаля в «ПСЖ». С вингером продлят контракт до 2030-го, когда ему исполнится 18 лет
«Барселона» не продаст Ламина Ямаля в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что трансфер 16-летнего вингера может стать приоритетом парижан предстоящим летом. Возможная сумма трансфера оценивается в 200 млн евро.
По информации Diario Sport, агент Ямаля Жорже Мендеш проинформировал «Барселону» об интересе «ПСЖ» несколько недель назад.
Однако каталонский клуб отказался рассматривать любые предложения по Ламину, так как считает, что он станет ключевым игроком и лицом клуба в ближайшие годы.
Сумма отступных за 16-летнего вингера составляет 1 млрд евро, и «Барселона» не планирует снижать ее.
Ямаль, в свою очередь, также не заинтересован в уходе из «Барселоны». Сообщается, что клуб и игрок устно договорились о продлении контракта до 2030 года, когда Ламину исполнится 18 лет. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026 года.
Тот является 3-летним нападающим по версии спортса.