Прогноз на матч Аталанта против Эмполи в рамках 34 тура Серии А сезона 2023/2024

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Дата матча: 28 апреля 2024 года
Место проведения: Домашний стадион Аталанты

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Обзор команд и ключевые игроки:

Аталанта: Занимает 6-е место с 54 очками, проявляя стабильность в атакующих действиях. Главная атакующая угроза исходит от Джанлуки Скамакки, забившего 14 голов. Команда демонстрирует уверенность в атаке, забив в каждом из последних 6 матчей.

Эмполи: Находится на 16-м месте с 31 очком, близко к зоне вылета. Мбайе Ньянг, хоть и провел всего 10 матчей, уже забил 4 гола, становясь ключевым игроком в нападении. Однако команда страдает от проблем в обороне, пропустив 6 голов в последних 5 матчах.

Текущая форма команд:

  • Аталанта недавно показала себя способной крепко удерживать оборону и эффективно атаковать, особенно в домашних матчах.
  • Эмполи испытывает сложности, особенно в гостевых матчах, где команда не выигрывала в последних пяти поединках.

Прогноз на исход и тотал забитых мячей:

Учитывая форму обеих команд и историю встреч, Аталанта выглядит фаворитом в предстоящем матче. Эмполи показал уязвимость в защите, что Аталанта, вероятно, сможет использовать. Ожидается, что Аталанта продолжит свою эффективность в атаке и сохранит тенденцию забивать на домашнем стадионе.

Коэффициенты от букмекера:

  • Победа Аталанты: 1.48
  • Ничья: 4.7
  • Победа Эмполи: 7.3
  • Обе команды забьют: Да – 1.9, Нет – 1.9

Рекомендация: Ставка на победу Аталанты кажется наиболее вероятной, учитывая их текущую форму и слабость Эмполи в гостевых матчах. Ставка на «обе забьют – да» также может быть рассмотрена, так как Эмполи регулярно забивал в последних играх, несмотря на поражения.

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Аталанта – Эмполи
Дата проведения
28 апреля, 19.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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