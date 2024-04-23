Прогноз на матч Аталанта против Эмполи в рамках 34 тура Серии А сезона 2023/2024
Дата матча: 28 апреля 2024 года
Место проведения: Домашний стадион Аталанты
Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей
Обзор команд и ключевые игроки:
Аталанта: Занимает 6-е место с 54 очками, проявляя стабильность в атакующих действиях. Главная атакующая угроза исходит от Джанлуки Скамакки, забившего 14 голов. Команда демонстрирует уверенность в атаке, забив в каждом из последних 6 матчей.
Эмполи: Находится на 16-м месте с 31 очком, близко к зоне вылета. Мбайе Ньянг, хоть и провел всего 10 матчей, уже забил 4 гола, становясь ключевым игроком в нападении. Однако команда страдает от проблем в обороне, пропустив 6 голов в последних 5 матчах.
Текущая форма команд:
- Аталанта недавно показала себя способной крепко удерживать оборону и эффективно атаковать, особенно в домашних матчах.
- Эмполи испытывает сложности, особенно в гостевых матчах, где команда не выигрывала в последних пяти поединках.
Прогноз на исход и тотал забитых мячей:
Учитывая форму обеих команд и историю встреч, Аталанта выглядит фаворитом в предстоящем матче. Эмполи показал уязвимость в защите, что Аталанта, вероятно, сможет использовать. Ожидается, что Аталанта продолжит свою эффективность в атаке и сохранит тенденцию забивать на домашнем стадионе.
Коэффициенты от букмекера:
- Победа Аталанты: 1.48
- Ничья: 4.7
- Победа Эмполи: 7.3
- Обе команды забьют: Да – 1.9, Нет – 1.9
Рекомендация: Ставка на победу Аталанты кажется наиболее вероятной, учитывая их текущую форму и слабость Эмполи в гостевых матчах. Ставка на «обе забьют – да» также может быть рассмотрена, так как Эмполи регулярно забивал в последних играх, несмотря на поражения.
Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей
- Дата проведения
- 28 апреля, 19.00, «Адзурри д′Италия»