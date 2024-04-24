«МЮ» предлагает 2 млн фунтов за Дэна Эшуорта, «Ньюкасл» хочет за спортдиректора 15+5 млн

« » по-прежнему заинтересован в .

53-летний англичанин покинул « » в феврале, но его контракт продолжает действовать.

Манкунианцы предлагают за Эшуорта около 2 млн фунтов – столько же, сколько «сороки» заплатили за него «Брайтону» два года назад. Однако «Ньюкасл» требует примерно 15 млн и еще 5 млн в виде бонусов.

Ожидается, что «МЮ» будет готов немного увеличить предложение, чтобы заполучить Эшуорта летом. Либо же он достанется «красным дьяволам» в конце года бесплатно.