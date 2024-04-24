«МЮ» предлагает 2 млн фунтов за Дэна Эшуорта, «Ньюкасл» хочет за спортдиректора 15+5 млн
«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в Дэне Эшуорте.
53-летний англичанин покинул «Ньюкасл» в феврале, но его контракт продолжает действовать.
Манкунианцы предлагают за Эшуорта около 2 млн фунтов – столько же, сколько «сороки» заплатили за него «Брайтону» два года назад. Однако «Ньюкасл» требует примерно 15 млн и еще 5 млн в виде бонусов.
Ожидается, что «МЮ» будет готов немного увеличить предложение, чтобы заполучить Эшуорта летом. Либо же он достанется «красным дьяволам» в конце года бесплатно.
Ботмана и Исака за такие деньжищи любой бы спортдир привёз их) Жоэлинтона даже продлить толком не мог, пока Стейвли не подключилась. Конечно он выстроил какую то систему, спору нет, но 15 мультов за него никто не даст.