«МЮ» предлагает 2 млн фунтов за Дэна Эшуорта, «Ньюкасл» хочет за спортдиректора 15+5 млн

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия отставки Дэн Эшуорт Футбол

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в Дэне Эшуорте.

53-летний англичанин покинул «Ньюкасл» в феврале, но его контракт продолжает действовать.

Манкунианцы предлагают за Эшуорта около 2 млн фунтов – столько же, сколько «сороки» заплатили за него «Брайтону» два года назад. Однако «Ньюкасл» требует примерно 15 млн и еще 5 млн в виде бонусов.

Ожидается, что «МЮ» будет готов немного увеличить предложение, чтобы заполучить Эшуорта летом. Либо же он достанется «красным дьяволам» в конце года бесплатно.

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9 комментариев
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Через лет 10: Челси и Арсенал ведут борьбу за перспективного 18 летнего агронома Саутгемптона)))
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Ну 15+5 просить конечно безумие, но мультов 5-7 выцыганить с МЮ можно думаю, что бы не совсем им сладко жилось, а то они вообще изначально бесплатно хотели его.
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Ответ Egor Potashov
Ну 15+5 просить конечно безумие, но мультов 5-7 выцыганить с МЮ можно думаю, что бы не совсем им сладко жилось, а то они вообще изначально бесплатно хотели его.
А почему это много? В ньюкастле вон какую работу проделал и какая прибыль сейчас у них!
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Ответ Олег Ринкевич
А почему это много? В ньюкастле вон какую работу проделал и какая прибыль сейчас у них!
Так там не только его заслуга, там Илз и Сильверстоун ещё за прибыль отвечают, он привёз только Минте, Коула и продлил несколько контрактов с Альмироном, Шером, Майли.
Ботмана и Исака за такие деньжищи любой бы спортдир привёз их) Жоэлинтона даже продлить толком не мог, пока Стейвли не подключилась. Конечно он выстроил какую то систему, спору нет, но 15 мультов за него никто не даст.
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Примерно 15 вроде неустойка Тен Хага, видимо для этого хотят сэкономить на приобретении Эшуорта )
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Скоро в АПЛ даже за дворников будут предлагать по десятке минимум..
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5 млн бонусов за то, что он купит Лонгстафа за 100 млн
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Ответ sports!
Через лет 10: Челси и Арсенал ведут борьбу за перспективного 18 летнего агронома Саутгемптона)))
😂😂
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Ответ sports!
Через лет 10: Челси и Арсенал ведут борьбу за перспективного 18 летнего агронома Саутгемптона)))
Не иронично, я думаю ты не сильно ошибаешься с прогнозом
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