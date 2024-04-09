Мерто подал в отставку с поста спортдиректора «МЮ». Его сменит Дэн Эшуорт

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Дэн Эшуорт Джон Мерто Футбол

Джон Мерто покидает «Манчестер Юнайтед».

53-летний менеджер подал в отставку с поста спортивного директора манкунианцев. Он покинет клуб на этой неделе. 

Ожидается, что должность спортивного директора займет Дэн Эшуорт, работавший в «Ньюкасле». Джейсон Уилкокс будет назначен техническим директором.

Мерто работал в академии «Манчестер Юнайтед» с 2013 года, в 2016-м он занял пост главы отдела футбольного развития. В 2021-м он был назначен спортивным директором клуба. 

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5 комментариев
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А вот и позитивные новости подъехали
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Манчестер красный!
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Может и брата из Спартака заберет наконец то
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