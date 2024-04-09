Мерто подал в отставку с поста спортдиректора «МЮ». Его сменит Дэн Эшуорт

Джон Мерто покидает «Манчестер Юнайтед».

53-летний менеджер подал в отставку с поста спортивного директора манкунианцев. Он покинет клуб на этой неделе.

Ожидается, что должность спортивного директора займет , работавший в «Ньюкасле». Джейсон Уилкокс будет назначен техническим директором.

Мерто работал в академии « » с 2013 года, в 2016-м он занял пост главы отдела футбольного развития. В 2021-м он был назначен спортивным директором клуба.