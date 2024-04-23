«Аль-Хилаль» Малкома вылетел из азиатской Лиги чемпионов, проиграв «Аль-Айну» в полуфинале по сумме двух матчей (2:4, 2:1)
«Аль-Хилаль» проиграл «Аль-Айну» в 1/2 финала азиатской ЛЧ по сумме двух матчей.
Команда Малкома одержала победу в ответной игре (2:1), однако этого не хватило для выхода в финал, так как в первом матче со счетом 4:2 выиграл клуб из ОАЭ.
Соперником «Аль-Айна» в финале будет победитель пары «Йокогама Ф. Маринос» – «Ульсан Хендай». Ответный матч пройдет 24 апреля.
Лига чемпионов Азии
1/2 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 23 апреля, 21.00, «Kingdom Arena»
- Голы:
- 1:0 – 4, пенальти Рубен Невеш, 1:1 – 12 Эрик, 2:1 – 51 Аль-Досари.
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Аль-Хилаль –
Буну, Абдельхамид, Аль-Булайхи, Томбакти, Аль-Шахрани (Канно, 76), Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Аль-Досари (Аль-Брейк, 90), Майкл Ричард, Малком, Аль-Шехри (Аль-Фарадж, 46).
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Аль-Айн –
Эсса, Хашеми, Отонне, Пак Ен У, Эрик (Саид Джума, 18), Надер, Паласиос, Барман (Валид, 69), Ромеро (Ali Shaker, 90), Мохаммед, Раими.
- Предупреждения:
- Отонне (3), Мохаммед (19), Аль-Досари (38), Надер (89), Эсса (90+10).
Первая игра: 2:4
- Дата проведения
- 24 апреля, 13.00, «Ниссан Стэдиум»
Первая игра: 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.