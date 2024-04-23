«Аль-Хилаль» Малкома вылетел из азиатской Лиги чемпионов, проиграв «Аль-Айну» в полуфинале по сумме двух матчей (2:4, 2:1)

Теги Йокогама Ф. Маринос результаты Лига чемпионов Азии Аль-Хилаль Ульсан Хендай Аль-Айн Футбол

«Аль-Хилаль» проиграл «Аль-Айну» в 1/2 финала азиатской ЛЧ по сумме двух матчей.

Команда Малкома одержала победу в ответной игре (2:1), однако этого не хватило для выхода в финал, так как в первом матче со счетом 4:2 выиграл клуб из ОАЭ.

Соперником «Аль-Айна» в финале будет победитель пары «Йокогама Ф. Маринос» – «Ульсан Хендай». Ответный матч пройдет 24 апреля.

Лига чемпионов Азии

1/2 финала

Ответные матчи

Аль-Хилаль Саудовская Аравия – Аль-Айн ОАЭ 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
23 апреля, 21.00, «Kingdom Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 4, пенальти Рубен Невеш, 1:1 – 12 Эрик, 2:1 – 51 Аль-Досари.
Аль-ХилальБуну, Абдельхамид, Аль-Булайхи, Томбакти, Аль-Шахрани (Канно, 76), Милинкович-Савич, Рубен Невеш, Аль-Досари (Аль-Брейк, 90), Майкл Ричард, Малком, Аль-Шехри (Аль-Фарадж, 46).
Аль-АйнЭсса, Хашеми, Отонне, Пак Ен У, Эрик (Саид Джума, 18), Надер, Паласиос, Барман (Валид, 69), Ромеро (Ali Shaker, 90), Мохаммед, Раими.
Предупреждения:
Отонне (3), Мохаммед (19), Аль-Досари (38), Надер (89), Эсса (90+10).

Первая игра: 2:4

Йокогама Ф. Маринос Япония – Ульсан Хендай Южная Корея
Дата проведения
24 апреля, 13.00, «Ниссан Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первая игра: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов Азии

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Аль-аин оказывается тренирует Эрнан Креспо, каков молодец!
+3
0
+3
Тяжёлый период у ригоберки
+6
-4
+2
Закупить кучу добротных легионеров и звёзд в 3 команды, а матч главной команды даже с учётом их вылета никого из аудитории не завлекает. Настолько тухлая Саудовская Аравия. За Аль-Аин рад, показали, что деньги не всё решают, ну и может пыл остудят любителей поговорить про вхождение этого чемпионата в топ-5) тут бы в топ-30 войти, а то кроме их балабольства ничего нет
+8
-6
+2
Аль-Айн выписан из любимых клубов паствы допингиста?
+4
-4
0
за неделю знатный квадрупл мессибои собрали Майями, Барса, Сити, Хилялина, ну и гранде Аль Айн с проходом
+7
-7
0
Мда, обоих саудовских доминаторов отцепили раньше запланированного, для полной картины и самим катарцам нужно проиграть в финале :)
0
0
0
бывает там что нибудь не Аль ?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий