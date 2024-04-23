«Аль-Хилаль» Малкома вылетел из азиатской Лиги чемпионов, проиграв «Аль-Айну» в полуфинале по сумме двух матчей (2:4, 2:1)

«Аль-Хилаль» проиграл «Аль-Айну» в 1/2 финала азиатской ЛЧ по сумме двух матчей.

Команда Малкома одержала победу в ответной игре (2:1), однако этого не хватило для выхода в финал, так как в первом матче со счетом 4:2 выиграл клуб из ОАЭ.

Соперником «Аль-Айна» в финале будет победитель пары «Йокогама Ф. Маринос» – « ». Ответный матч пройдет 24 апреля.

Лига чемпионов Азии

1/2 финала

Ответные матчи

Первая игра: 2:4

Первая игра: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов Азии