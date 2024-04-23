Болельщик плюнул в Тите после матча чемпионата Бразилии. «Палмейрас» принес извинения тренеру «Фламенго»

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В Тите плюнули после матча с «Палмейрасом».

«Палмейрас» принимал «Фламенго» (0:0) в матче чемпионата Бразилии. После игры один из болельщиков плюнул в главного тренера гостей Тите. На это бывший тренер сборной Бразилии пожаловался на пресс-конференции.

На следующий день спортивный директор «Палмейраса» Андерсон Баррос связался с руководством «Фламенго», чтобы извиниться за этот инцидент. Клуб из Сан-Паулу поддержал тренера соперника и осудил поведение болельщика.

«Директор «Палмейраса» Андерсон Баррос позвонил директору «Фламенго» Бруно Шпинделю в понедельник утром, чтобы извиниться от имени клуба за инцидент с тренером Тите во время игры на «Альянц Парк». Клуб понимает, что такое отношение неприемлемо и несовместимо с ценностями нынешнего руководства, которое уважает соперника.

Если бы информация поступила раньше, клуб незамедлительно принял бы меры по установлению личности человека, плюнувшего в сторону Тите, и немедленно доставил бы его в суд, как это обычно происходит», – говорится в заявлении «Палмейраса».

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