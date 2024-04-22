Родриго о «Реале»: «Очень люблю клуб, надеюсь, всегда буду связан с ним. Анчелотти мне как отец»

Родриго заявил, что не планирует покидать мадридский «Реал».

«Я очень люблю этот клуб. Надеюсь, мое будущее всегда будет связано с ним. Анчелотти для меня как отец», – сказал beIN Sports.

Атакующий полузащитник выступает за мадридский клуб с 2019 года. Действующий контракт 23-летнего бразильца рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, что ранее появлялись слухи о возможном уходе вингера на фоне сообщений о том, что «Реал» подпишет Килиана Мбаппе.