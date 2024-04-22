Родриго о «Реале»: «Очень люблю клуб, надеюсь, всегда буду связан с ним. Анчелотти мне как отец»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Родриго Футбол

Родриго заявил, что не планирует покидать мадридский «Реал».

 «Я очень люблю этот клуб. Надеюсь, мое будущее всегда будет связано с ним. Анчелотти для меня как отец», – сказал Родриго beIN Sports.

Атакующий полузащитник выступает за мадридский клуб с 2019 года. Действующий контракт 23-летнего бразильца рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, что ранее появлялись слухи о возможном уходе вингера на фоне сообщений о том, что «Реал» подпишет Килиана Мбаппе.

9 комментариев
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вопрос не в тему. А что стало с педри? выглядит как будто его вчера отпели. здоров ли он? как зомби выглядят
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Родриго ты просто сумасшедший игрок,ты будешь легендой Реал Мадрида 🤍
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Ответ Дилшод
Родриго ты просто сумасшедший игрок,ты будешь легендой Реал Мадрида 🤍
После дубля в ворота Сити, думаю, он уже легенда Реала
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Вчера откровенно слабо сыграл,игрок без сомнений отличный,но пока не хватает стабильности.
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Родри уже и так вписал свое имя в историю клуба)
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Ответ alexis2020
После дубля в ворота Сити, думаю, он уже легенда Реала
ну , да но он достоин лучшего)))
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Ответ Talgat Ergeshov
после матча с атлетиком писал,надеюсь у него будет серия игр с голами подряд и обязательно затронет игры с мс,как же хорошо,что именно так и случилось)в нужное время он нашел себя...
Так у него уже такая была в 22 году
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Ответ vcaireac
Вчера откровенно слабо сыграл,игрок без сомнений отличный,но пока не хватает стабильности.
Решает позиция на поле, Родриго слева и справа - это два разных по уровню и полезности игрока.
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