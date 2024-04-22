Каннаваро возглавил «Удинезе», идущий 17-м. Контракт – до 30 июня

Теги Удинезе Габриэле Чиоффи Фабио Каннаваро серия А Италия отставки Футбол

Фабио Каннаваро возглавил «Удинезе».

Экс-защитник сборной Италии сменил Габриэле Чиоффи на посту главного тренера клуба. Контракт Каннаваро с «Удинезе» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Сегодня «Удинезе» проведет первую тренировку под руководством Каннаваро. Его презентация в качестве нового главного тренера состоится завтра, 23 апреля.

В нынешнем сезоне Серии А «Удинезе» занимает 17-е место в таблице Серии А, набрав 28 очков в 32 турах. При игре в запасе команда имеет равное количество очков с «Фрозиноне», идущим в зоне вылета.

Изображение: udinese.it

26 комментариев
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Удачи легенде итальянского футбола на тяжелом тренерском поприще.
+45
0
+45
Удачи легенде! ЧМ 2006 запомню навсегда! Фабио был неотразим
+15
0
+15
Надеюсь та самая легендарная сборная Италии в качестве тренеров снова выведет серию А на самый высокий уровень
+14
-1
+13
Ответ Футбольные Хроники
Удачи легенде! ЧМ 2006 запомню навсегда! Фабио был неотразим
100500 раз соглашусь! И его перехват и пас в 1/2 с Германией на дальнейший гол Дель Пьеро как счас помню! 💪
+8
0
+8
Ответ SamArus51
Из тренеров-бывших игроков начала XXI века сейчас выделяются разве что Индзаги-старший и Мотта, пожалуй. А вот "те самые" Пиппо, Гаттузо, Пирло, Неста и Каннаваро пока не блещут. Дженаро временами неплох, но нестабилен.
Пиппо - это и есть Индзаги-старший. Мотта вообще бразилец и немного играл за сборную Италии в начале 10-х.
+6
0
+6
не лучшее решение конечно под конец сезона возглавлять, времени практически нет . но иногда это работает, смена тренера даёт мгновенный результат, может этого хватит остаться в серии А, а дальше больше)
+5
0
+5
Ответ Любовь
100500 раз соглашусь! И его перехват и пас в 1/2 с Германией на дальнейший гол Дель Пьеро как счас помню! 💪
Тот момент очень кинематографично выглядит
+4
0
+4
Ответ tracid
Так он уже давно тренер
В китайских клубах и в Серии С? Какая там практика?
+5
-2
+3
Давно ждал Фабио в серии А.
Посмотрим, что получится с Удинезе, хотя времени мало.
+3
-1
+2
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Удачи легенде итальянского футбола на тяжелом тренерском поприще.
Так он уже давно тренер
+2
0
+2
Только удачи Фабио! В жизни тоже очень приятный человек, всегда буду помнить как встретил его на вечеринке в 2011м
+1
0
+1
Ответ naumovgleb@icloud.com
Надеюсь та самая легендарная сборная Италии в качестве тренеров снова выведет серию А на самый высокий уровень
Из тренеров-бывших игроков начала XXI века сейчас выделяются разве что Индзаги-старший и Мотта, пожалуй. А вот "те самые" Пиппо, Гаттузо, Пирло, Неста и Каннаваро пока не блещут. Дженаро временами неплох, но нестабилен.
+2
-1
+1
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В китайских клубах и в Серии С? Какая там практика?
Хави же тренирует, он ведь из пустыни перешёл
+1
0
+1
Ответ Любовь
100500 раз соглашусь! И его перехват и пас в 1/2 с Германией на дальнейший гол Дель Пьеро как счас помню! 💪
Клозе наверно до сих пор кошмары снятся
Каннаваро его тогда вообще съел с потрохами
Аж жалко немца было тогда
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Ответ Rina Rian
не лучшее решение конечно под конец сезона возглавлять, времени практически нет . но иногда это работает, смена тренера даёт мгновенный результат, может этого хватит остаться в серии А, а дальше больше)
И прежде у него не очень получалось
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Ответ laudrup
Давно ждал Фабио в серии А. Посмотрим, что получится с Удинезе, хотя времени мало.
В Серии Б скорее , хотя и там нет - уволят по окончании сезона и не дадут себя проявить ! )
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Ответ Rina Rian
не лучшее решение конечно под конец сезона возглавлять, времени практически нет . но иногда это работает, смена тренера даёт мгновенный результат, может этого хватит остаться в серии А, а дальше больше)
Такое же безумие , как назначение в Марсель другой легенды ))
Но ещё могут успеть в Серию Б - Сассуоло вчера забрал второе , а третье ещё в наличии !
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А то что у него контракт 0,5 + 1 не написали
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Легенда китайского тренерского цеха !
Но мог и растерять квалификацию с того оглушительного успеха 2019-го года !
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Хочет как Хабиб Алонсо сделать😀
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До чего рискованное решение
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А помогать ему будет брат Паоло.
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Лучше бы вернули Гвидолина
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Круто,3-й чемпион мира 06 возглавляет клуб Серии А,удачи Фабио!!!
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Подготовка к серии Б, похоже)
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Предыдущие опыты Каннаваро были так себе, как бы не выкинул засидевшийся в болоте таблицы Удине в Серию B
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