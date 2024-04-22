Каннаваро возглавил «Удинезе», идущий 17-м. Контракт – до 30 июня

Фабио Каннаваро возглавил «Удинезе».

Экс-защитник сборной Италии сменил на посту главного тренера клуба. Контракт Каннаваро с « » рассчитан до 30 июня 2024 года.

Сегодня «Удинезе» проведет первую тренировку под руководством Каннаваро. Его презентация в качестве нового главного тренера состоится завтра, 23 апреля.

В нынешнем сезоне Серии А «Удинезе» занимает 17-е место в таблице Серии А, набрав 28 очков в 32 турах. При игре в запасе команда имеет равное количество очков с «Фрозиноне», идущим в зоне вылета.

Изображение: udinese.it