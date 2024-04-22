Каннаваро возглавил «Удинезе», идущий 17-м. Контракт – до 30 июня
Фабио Каннаваро возглавил «Удинезе».
Экс-защитник сборной Италии сменил Габриэле Чиоффи на посту главного тренера клуба. Контракт Каннаваро с «Удинезе» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Сегодня «Удинезе» проведет первую тренировку под руководством Каннаваро. Его презентация в качестве нового главного тренера состоится завтра, 23 апреля.
В нынешнем сезоне Серии А «Удинезе» занимает 17-е место в таблице Серии А, набрав 28 очков в 32 турах. При игре в запасе команда имеет равное количество очков с «Фрозиноне», идущим в зоне вылета.
Изображение: udinese.it
Посмотрим, что получится с Удинезе, хотя времени мало.
Каннаваро его тогда вообще съел с потрохами
Аж жалко немца было тогда
Но ещё могут успеть в Серию Б - Сассуоло вчера забрал второе , а третье ещё в наличии !
Но мог и растерять квалификацию с того оглушительного успеха 2019-го года !