Прогноз на матч Марсель – Ницца в рамках 29-го тура Лиги 1 сезона 2023/2024

Место проведения: Стадион Велодром, Марсель

Дата: 24 апреля 2024 года

Когда Марсель сталкивается с Ниццей в ключевом матче Лиги 1, обе команды вступают в игру с разными исходными данными, но с одинаковыми амбициями — улучшить свои текущие позиции в лиге.

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Анализ текущей формы команд:

Марсель занимает 9-е место после 29 туров с 40 очками, показывая непостоянные результаты в последних матчах. Особенно беспокоит оборонительная игра команды, так как они пропустили 9 голов в последних 5 матчах. Однако атакующий потенциал команды, подчеркнутый лидерством Пьера-Эмерика Обамеянга, остается сильной стороной.

Ницца занимает 5-е место с 47 очками и показывает более уверенную игру в атаке, забив 8 голов в последних пяти матчах. Защита команды также выглядит более устойчивой, чем у соперников, пропустив 6 голов в тех же матчах.

Статистическое преимущество и история встреч: Марсель обычно силен в домашних матчах против Ниццы, не проиграв в 5 из последних 7 домашних встреч. Однако Ницца показывает хорошие результаты в последних матчах против Марселя, забивая в 8 из последних 10 игр.

Прогноз на матч: Ожидается напряженная игра с активной атакующей тактикой от обеих сторон. Учитывая текущие трудности Марселя в обороне и способность Ниццы забивать в последних встречах, предполагается, что в матче будут голы от обеих команд.

Ожидаемый тотал: Больше 2.5 гола

Коэффициенты на матч «Марсель» – «Ницца» от букмекерской конторы Fonbet:

ТБ2,5 — 2,1;

«Обе забьют — да» — 1,8;

Марсель будет стремиться использовать домашнее преимущество для возвращения к победам, но Ницца показала, что умеет забивать в ключевых матчах. С учетом атакующих возможностей обеих команд и недавних проблем в защите можно ожидать, что в матче будет забито минимум три гола.

Этот матч обещает стать захватывающим и драматичным, отражая интенсивность и непредсказуемость Лиги 1.

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