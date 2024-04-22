Гончаренко о 2:2 с «Сочи»: «Урал» 80 минут держал игру под контролем и по делу выигрывал, а в последние 10 минут ее проиграл» 

Теги премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Сочи Футбол

Виктор Гончаренко оценил ничью с «Сочи» (2:2) в Мир РПЛ.

К середине второго тайма «Урал» выигрывал со счетом 2:0.

«У нас не было такой ситуации, что мы играли на контратаках. Мы на протяжении 80 минут держали игру под контролем и по делу выигрывали, а в последние 10 минут ее проиграли. Не хватило хладнокровия в центре поля, чтобы успокоить игру. Пошли встречные атаки. 

Сегодня был эмоциональный матч. Каждая игра — сражение. Давайте идти от игры к игре. Мы играли с позиции силы и 80 минут делали это хорошо», — сказал главный тренер «Урала».

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6 комментариев
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Стоит признать, что первые заменами (Аюпов и Концевой вместо Ионова и Егорычева) Гончаренко и сломал все, что работало ранее. Вышедшие на замену за мячи не цеплялись вообще.
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Витя ну ты и тренер разочарование...
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Игра конечно в конце распалась - но главный "герой" потери очков - Помазун. Пропускать почти "между рук" решающий гол... Даже худший вратарь РПЛ по статистике Заболотный в очном матче был надежнее. И вообще: 2 из 3 худших вратарей лиги (еще Песьяков) накосячили знатно.
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+1
Ответ Купаж
Стоит признать, что первые заменами (Аюпов и Концевой вместо Ионова и Егорычева) Гончаренко и сломал все, что работало ранее. Вышедшие на замену за мячи не цеплялись вообще.
Витёк никогда не умел делать замены.
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Витёк, ну зачем ты нагло врёшь? По всем показателям Сочи был лучше и ты должен радоваться, что отскочил с одним очком.
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Ответ belwrestler
Игра конечно в конце распалась - но главный "герой" потери очков - Помазун. Пропускать почти "между рук" решающий гол... Даже худший вратарь РПЛ по статистике Заболотный в очном матче был надежнее. И вообще: 2 из 3 худших вратарей лиги (еще Песьяков) накосячили знатно.
Что за бред? Благодаря Помазуну очков 6-7 досчитались
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