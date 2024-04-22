Гончаренко о 2:2 с «Сочи»: «Урал» 80 минут держал игру под контролем и по делу выигрывал, а в последние 10 минут ее проиграл» 

Виктор Гончаренко оценил ничью с «Сочи» (2:2) в Мир РПЛ.

К середине второго тайма «Урал» выигрывал со счетом 2:0.

«У нас не было такой ситуации, что мы играли на контратаках. Мы на протяжении 80 минут держали игру под контролем и по делу выигрывали, а в последние 10 минут ее проиграли. Не хватило хладнокровия в центре поля, чтобы успокоить игру. Пошли встречные атаки.

Сегодня был эмоциональный матч. Каждая игра — сражение. Давайте идти от игры к игре. Мы играли с позиции силы и 80 минут делали это хорошо», — сказал главный тренер « ».