«Фейеноорд» в 14-й раз выиграл Кубок Нидерландов, одолев НЕК в финале (1:0). У «Аякса» 20 титулов

«Фейеноорд» победил НЕК (1:0) в финале Кубка Нидерландов.

Единственный гол забил Игор Пайшао.

Это 14-я победа «Фейеноорда» в Кубке страны. Больше трофеев лишь у «Аякса» – 20.

Финал