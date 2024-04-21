«Фейеноорд» в 14-й раз выиграл Кубок Нидерландов, одолев НЕК в финале (1:0). У «Аякса» 20 титулов
«Фейеноорд» победил НЕК (1:0) в финале Кубка Нидерландов.
Единственный гол забил Игор Пайшао.
Это 14-я победа «Фейеноорда» в Кубке страны. Больше трофеев лишь у «Аякса» – 20.
Финал
- Дата проведения
- 21 апреля, 19.00, «Фейеноорд»
- Гол:
- 1:0 – 59 Игор Пайшао.
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Фейеноорд –
Велленройтер, Ниукоп (Траунер, 76), Ганцко, Белен, Гертрюйда, Стенгс (Джаханбахш, 87), Тимбер, Зерруки, Игор Пайшао (Иванушец, 67), Минте, Хименес (Уэда, 75).
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НЕК –
Силлессен, ван Рой (Перейра, 90), Нюйтинк, Сандлер, Вердонк, Бас (Хансен, 66), Шери, Худемакерс (Гонсалес, 66), Пропер, Сано (Шене, 87), Огава (Со, 66).
- Удаление:
- Минте (72).