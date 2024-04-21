«Фейеноорд» в 14-й раз выиграл Кубок Нидерландов, одолев НЕК в финале (1:0). У «Аякса» 20 титулов

Теги высшая лига Нидерланды Кубок Нидерландов Аякс Фейеноорд НЕК результаты Футбол

«Фейеноорд» победил НЕК (1:0) в финале Кубка Нидерландов.

Единственный гол забил Игор Пайшао.

Это 14-я победа «Фейеноорда» в Кубке страны. Больше трофеев лишь у «Аякса» – 20.

Кубок Нидерландов

Финал

Фейеноорд – НЕК 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
21 апреля, 19.00, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 59 Игор Пайшао.
ФейеноордВелленройтер, Ниукоп (Траунер, 76), Ганцко, Белен, Гертрюйда, Стенгс (Джаханбахш, 87), Тимбер, Зерруки, Игор Пайшао (Иванушец, 67), Минте, Хименес (Уэда, 75).
НЕКСиллессен, ван Рой (Перейра, 90), Нюйтинк, Сандлер, Вердонк, Бас (Хансен, 66), Шери, Худемакерс (Гонсалес, 66), Пропер, Сано (Шене, 87), Огава (Со, 66).
Предупреждения:
Вердонк (67), Хансен (68), Минте (71).
Удаление:
Минте (72).

 

5 комментариев
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14 побед в финалах и только 4 поражения,Де Кюйп решает!
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Фейеноорд ,браво!!!Заслужили трофей!!!
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Спустя 6 лет,кубок снова возвращается в музей Фейе
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В концовке тяжело пришлось,после удаления Минте,но выстояли,хотя соперник был достойный
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