«Ливерпуль» забил с игры впервые за 442 минуты – Гравенберх отличился с «Фулхэмом»

«Ливерпуль» забил с игры впервые за 5 матчей.

Мерсисайдцы играют с « » (3:1, второй тайм) в 34-м туре .

На 53-й минуте матча вывел «Ливерпуль» вперед, забив после паса Харви Эллиотта. Первый гол мерсисайдцев в матче забил со штрафного.

В ответном матче с «Аталантой» в Лиге Европы (1:0) единственный гол был забит с пенальти – 11-метровый реализовал Мохамед Салах. До этого команда тренера не забила «Кристал Пэлас» (0:1) и «Аталанте» (0:3).

В матче против «Манчестер Юнайтед» (2:2) «Ливерпуль» забил второй гол с пенальти (отличился также Салах), первый – после розыгрыша углового, автором мяча стал Луис Диас.

Таким образом, в сегодняшнем матче «Ливерпуль» забил с игры впервые с 4 апреля – тогда Коди Гакпо отличился в матче с «Шеффилд Юнайтед» (3:1). В общей сложности Ливерпуль не забивал с игры 441 минуту с учетом добавленного времени.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.