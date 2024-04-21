«Ливерпуль» забил с игры впервые за 442 минуты – Гравенберх отличился с «Фулхэмом»

Теги Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Трент Александер-Арнолд Райан Гравенберх Футбол

«Ливерпуль» забил с игры впервые за 5 матчей.

Мерсисайдцы играют с «Фулхэмом» (3:1, второй тайм) в 34-м туре АПЛ.

На 53-й минуте матча Райан Гравенберх вывел «Ливерпуль» вперед, забив после паса Харви Эллиотта. Первый гол мерсисайдцев в матче забил Трент Александер-Арнолд со штрафного.

В ответном матче с «Аталантой» в Лиге Европы (1:0) единственный гол был забит с пенальти – 11-метровый реализовал Мохамед Салах. До этого команда тренера Юргена Клоппа не забила «Кристал Пэлас» (0:1) и «Аталанте» (0:3).

В матче против «Манчестер Юнайтед» (2:2) «Ливерпуль» забил второй гол с пенальти (отличился также Салах), первый – после розыгрыша углового, автором мяча стал Луис Диас.

Таким образом, в сегодняшнем матче «Ливерпуль» забил с игры впервые с 4 апреля – тогда Коди Гакпо отличился в матче с «Шеффилд Юнайтед» (3:1). В общей сложности Ливерпуль не забивал с игры 441 минуту с учетом добавленного времени.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

2 комментария
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Надеюсь этот матч станет переломным и команда сможет выиграть все остальные матчи..А дальше - с чем черт не шутит....
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Красота от Гравенберха
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