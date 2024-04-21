«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Джака и Санчо в старте. Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Байер» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией» в 30-м туре Бундеслиги.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 3».

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