«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Джака и Санчо в старте. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
«Байер» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией» в 30-м туре Бундеслиги.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 3».
- Дата проведения
- 21 апреля, 18.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Джан, Брандт, Санчо, Фюллькруг, Байно-Гиттенс.
Удачи шмелям!!!