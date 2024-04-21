«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Джака и Санчо в старте. Онлайн-трансляция начнется в 18:30

Теги Боруссия Дортмунд Байер бундеслига Германия онлайны Футбол

«Байер» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией» в 30-м туре Бундеслиги.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 3».

Боруссия Д – Байер
Дата проведения
21 апреля, 18.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Боруссия ДКобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Джан, Брандт, Санчо, Фюллькруг, Байно-Гиттенс.
БайерГрадецки, Станишич, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Гримальдо, Фримпонг, Джака, Хофманн, Андрих, Телла.

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5 комментариев
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Было бы здорово, обыграть новых чемпионов Бундес лиги!
Удачи шмелям!!!
+3
-1
+2
Удачи Дортмунду!
+2
-1
+1
Вот и сказочке конец!
+1
0
+1
Обеим командам симпатизирую, пусть будет много голов, на то она и Бундеслига
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Ответ Антиплащ
Было бы здорово, обыграть новых чемпионов Бундес лиги! Удачи шмелям!!!
Вангую, что серия Байера здесь оборвётся, возможно, голом на последних минутах)
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