Тренер «Рубина» Кузьмин об 1:1 с «Локо»: «Результат закономерен. Никто на победу не наиграл» 

Теги Локомотив Рубин Олег Кузьмин премьер-лига Россия Футбол

Олег Кузьмин оценил ничью «Рубина» с «Локомотивом» (1:1) в Мир РПЛ.

— Что скажете по удалению [защитника «Рубина» Ашурматова]?

— Честно, момент не видел. Рядом стоял боковой. Он сказал, что чистая красная карточка.

— Почему именно Вада ушел с поля после удаления?

— Мы хотели оставить схему в пять защитников. А Даку не хотели убирать, так как он может зацепиться и обыграть.

— Что можно сказать по результату?

— Счет достойный. Никто на победу не наиграл. Мы организованно оборонялись, убегали вперед. Результат закономерен, — сказал тренер «Рубина».

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